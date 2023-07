Renuncia del presidente de la Comisión Estatal de Elecciones preocupa al Partido Popular Democrático

La Comisionada Electoral del Partido Popular Democrático (PPD), la licenciada Karla Angleró, mostró su preocupación por la renuncia del Presidente de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), hecho que conoció la tarde del lunes a través de los medios de comunicación.

“Es innegable que esta renuncia, ante el próximo inicio de un ciclo electoral, plantea desafíos adicionales en un escenario electoral que requiere estabilidad y confianza”, afirmó la licenciada Angleró en declaraciones escritas.

La Comisionada Electoral del PPD resaltó la importancia de la CEE: “Desempeña un papel fundamental en la garantía de elecciones justas y transparentes”.

Esta noticia ocurre en medio de la preparación para las próximas elecciones en Puerto Rico, lo que añade incertidumbre al ya complejo escenario político.

Angleró terminó con un llamado al Gobernador Pedro Pierluisi: “Confío que prontamente, se reúna con los líderes legislativos y designe un Presidente o Presidenta en propiedad cuyo único norte sea fortalecer la confianza en el proceso electoral del País”.

Por su parte, la Comisionada Electoral de Victoria Ciudadana, Lillian Aponte Dones, no tardó en compartir sus comentarios al respecto.

“La renuncia del Juez Rosado Colomer no ha sido una sorpresa para nosotros. Aunque nos hemos enterado de esta noticia a través de los medios de comunicación, era evidente que la negociación entre el PNP y el PPD no estaba dando frutos. Esto demuestra una vez más la falta de seriedad de estos dos partidos al no poder ponerse de acuerdo en el nombramiento de una posición tan crucial para la democracia de nuestro país”, afirmó Aponte Dones en declaraciones escritas.

Además, destacó que durante la presidencia de Rosado Colomer se llevaron a cabo las elecciones más controvertidas de la historia reciente de Puerto Rico, las cuales aún no han sido aclaradas completamente. “El Juez Rosado Colomer, quien fue recomendado para este cargo por el PNP, fue leal a aquellos que lo colocaron en su posición. Incluso cuando cuatro de los cinco Comisionados llegábamos a un acuerdo sobre un tema, él siempre resolvía el asunto a favor del único partido en desacuerdo: el PNP”, expresó.

“Su salida representa una situación compleja, ya que aunque ciertamente fue un presidente imparcial con un legado negativo para el país, ahora estamos a merced de las negociaciones politiqueras del PNPPD y tendremos que enfrentar las elecciones y primarias, una vez más, con un nuevo presidente en la Comisión”, agregó la Comisionada Electoral.

El Coordinador General de Victoria Ciudadana, Manuel Natal, también añadió su voz al asunto, solicitando seriedad al gobernador y al liderato del PPD en la Asamblea Legislativa. “Esperamos que este asunto sea abordado con la seriedad que merece, dejando de lado la politiquería y buscando un consenso entre todas las partes para que la presidencia de la CEE sea ocupada por alguien serio e imparcial. Es lo mínimo que el pueblo exige”, expresó Natal. “Desde Victoria estaremos atentos a este asunto y el pueblo puede contar con que no permitiremos que el PNP continúe utilizando la democracia como rehén a costa de tener el control del aparato electoral”, concluyó el abogado y ex representante.