Comisionada electoral del PNP asegura nunca recibió borrador de medida que plantea cambios a la ley electoral

Vanessa Santo Domingo, comisionada electoral del Partido Nuevo Progresista (PNP) dijo que no ha visto el borrador de los cambios al código electoral, así como el proyecto final aprobado.

“Nosotros nunca recibimos el borrador hasta el sol de hoy. El compañero comisionado alterno del Partido Popular, nunca me envió este borrador para yo verlo y darle una recomendación a la delegación del PNP”, comentó.

“No sabemos finalmente cómo quedó, pero de lo que estuvo circulando en la prensa sí puedo decir que nos preocupan varios aspectos de índole constitucional, entre ellos quieren incluir un código de barra a las papeleras y para mí eso es una forma de marcar el voto de cada elector y violenta lo que es la secretividad del voto”, continuó.

La comisionada electoral señaló que la intención de que el presidente de la Junta Administrativa del Voto Ausente y Adelantado (JAVAA) sea el presidente alterno de la comisión, podría generar conflictos en la toma de decisiones en ausencia del presidente titular de la comisión, ya que el presidente alterno estaría dirigiendo tanto los procesos de la JAVAA como emitiendo decisiones finales sobre controversias.

“Me levanta bandera el que se esté violentando también un debido proceso en cuanto a la revisión de ciertos asuntos que vengan desde la JAVAA, eso entre otras cosas”, dijo.

Santo Domingo mencionó que el proyecto presenta problemas en cuanto al balance electoral y balance institucional, especialmente en relación con la administración de ciertas oficinas de la comisión.

Expresó que no puede recomendar la aprobación del proyecto en su estado actual debido a los problemas señalados, especialmente aquellos que considera de naturaleza constitucional, ya que considera que la existencia de una controversia constitucional es suficiente razón para no aprobar o firmar el proyecto de ley.

“Yo no puedo recomendar la aprobación del proyecto, pues todos los problemas que te digo y para mí el que un proyecto tenga un issue constitucional es suficiente como para no aprobarlo o no firmarlo. Esa sería mi recomendación al final del día el gobernador decide cuál es su parecer”, concluyó.

El Código Electoral del 2020 fue aprobado por la mayoría nuevoprogresita y sin el consenso de otros partidos.

Entre las enmiendas aprobadas previo al cierre de sesión se encuentra:

Sobre la Comisión Estatal de Elecciones

• Que el Partido que elija el gobernador sea el que sugiera a los otros comisionados electorales, quien dirigirá a la CEE en ese cuatrienio, mediante consenso y por voto unánime. De igual manera, a que el Presidente(a) Alterno (a) sea propuesto por el comisionado cuyo candidato a la gobernación obtuvo el segundo lugar en la anterior Elección General y que sea aprobado con el voto mayoritario de los comisionados(as) electorales, y que ese(a) Presidente(a) Alterno (a) a su vez, será quien va a dirigir la Junta administrativa del Voto Ausente y Adelantado (JAVAA).

• Que se elimine el concepto de “partidos propietarios” y regresar a definiciones que se tuvieron por décadas.

• Que todos los partidos políticos que logran retener su franquicia en una elección general participen en igual de condiciones que cualquier otro partido político, sin hacer esa distinción de “partidos propietarios”.

Sobre el Voto Adelantado

• Retornar a las categorías de voto ausente en donde el elector tenga que justificar su ausencia de PR

• Permitir el voto por correo a personas de 80 años o más.

• Establecer un “early vote” para que ciertas categorías de votantes pueden votar hasta dos domingos antes del día de una elección general.

• Permitir la radicación de las solicitudes de voto adelantado se comenzando en enero del año electoral. Esto le dará oportunidad a la CEE de corroborar que en efecto ese elector está domiciliado en PR y que no es tramitado de forma fraudulenta.

Sobre la intención del Elector

• Modificar las definiciones para garantizar el voto de un elector a la hora de adjudicar su intención marcada en una papeleta.

• Modificar la definición de voto mixto a lo establecido en el 2012, haciendo valer ese voto, tal y como fue defendido por el PPD en Boston en el 2004.