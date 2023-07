Estas son las declaraciones más impactantes de los testigos en el juicio contra Félix Verdejo

Desde el inicio del juicio contra el exboxeador Félix Verdejo por el asesinato de Keishla Rodríguez Ortiz, en sala del juez Pedro Delgado se han presentado a través de los relatos de los testigos de la fiscalía, repudiables actos del que fuera considerado un prospecto del deporte.

Coacusado le habría dicho a su hermano que junto a Verdejo había matado a alguien

El más reciente fue el viernes, cuando la fiscalía presentó en sala a Ricardo Cadiz, hermano del coacusado del horrendo crimen, Luis Cadiz Martínez. Por medio de las preguntas realizadas por los fiscales, Cadiz relató que su hermano le habría confesado que junto a Félix había matado a una persona.

La confesión según Cadiz, se había dado luego que viera en las noticias que la policía había recuperado el carro de Keishla, un Kia, en un terreno en Canóvanas. Al ver las imágenes en la televisión el 30 de abril de 2021, día después de la desaparición de Keishla, Cadiz dijo que se dio cuenta que ese era el lugar donde había buscado a su hermano cuando este le pidió que lo recogiera porque le entregaría un carro a uno de sus clientes a quien se lo lavaba.

“Me sentí tan mal, porque me dijo que era el carro de un cliente. Luego Luis se encerró en el baño, salió y me pidió perdón por mentirme”, dijo.

“Empezó a llorar, me pidió perdón y me dijo que Félix y el habían matado a alguien. Que llegaron a la casa de la fémina, que él se montó en la parte de atrás”, señaló.

Verdejo pidió pastillas para abortar

Cadiz también dijo a la fiscalía que el pasado 27 de abril de 2021 cuando se encontraba en Plaza Las Américas, Verdejo lo llamó para pedirle unas pastillas para abortar.

“Le dije ca”#$&! Verifica si la persona quiere abortar y te las consigo, si no quiere abortar no te las voy a conseguir”, sostuvo.

Vendió kilos de cocaína por $24,000

Por otra parte, la fiscalía le cuestionó a Cadiz si en algún momento había trabajado algo con el exboxeador. “Sí, kilos de cocaína”, fue su respuesta. Las transacciones de $24,000 se habrían realizado durante la pandemia. Cadiz indicó que por la colaboración con Verdejo solo cobraba $500.

Patrón de infidelidades contra su expareja

Esta semana también declaró su exesposa, Eliz Marie Santiago Sierra, quien manifestó el patrón de infidelidades que vivió por nueve años junto a Verdejo. Santiago Sierra dijo que le conoció entre cinco a 10 relaciones con otras mujeres y que sabía de la relación con Keishla desde octubre de 2020. Indicó que Verdejo con Keishla acostumbraba a viajar y a quedarse en hoteles.

“Vi mensajes donde ella le reprochaba que él dijo que me iba a dejar para estar con ella. Le reclamé a él. Le dije que por qué le decía esas cosas. Porque le decía que me iba a dejar”, contó.

Aseguró que la respuesta de Verdejo era que le decía eso para “calmarla”.

Fue el 26 de abril que tras ver los mensajes entre ellos le pide a Verdejo que se vaya de la casa.

“Cogí el celular y vi varios mensajes. Algunos eran de Keishla y otros de otras dos chicas. Eran mensajes íntimos. Eran fotos, ellos hablando de cosas… eran sexuales”, dijo.

Santiago Sierra relató que no iba a aguantar más sus infidelidades y le pidió que se fuera de la casa.

Verdejo le dijo a su esposa que lo arrestarían por narcotráfico

“Se lo dije el lunes. Me dijo que no, que lo perdonara, que no tenía a donde ir, que quería estar conmigo, que no quería dejar a su hija”, señaló.

Santiago Sierra, dijo también en sala que Verdejo le había pedido perdón porque la dejaría sola con su hija Miranda. Le cuestionó el por qué y para entonces le indicó que lo arrestaría por “narcotráfico”.

Testigo que mantuvo relación con Verdejo declara que este le pidió abortar

Otros de los testimonios más desgarradores de la pasada semana fue el de Amanda Anais Colón Nieves, quien dijo fue vecina de Félix Verdejo y declaró que se practicó un abortó luego de quedar embarazada tras una relación de cuatro años con el exboxeador.

“Durante cuatro años, Félix Verdejo fue mi vecino. Nos veíamos en mi casa y la de él”, dijo quien para entonces tenía 14 años.

Colón Nieves detalló que en el 2013 quedó embarazada de Verdejo y este no reaccionó pidiéndole que abortara e incluso le dio $300 para que pudiera hacerlo.

“No lo puedes tener. Tienes que pensar cómo me vas a afectar en el boxeo, tengo novia, estás loca”, relató.

Cuando supo que no lo había hecho, Colón Nieves dijo que la llamó preguntándole por el dinero. “Me dijo puerca , fea, que el jamás tendría un hijo con alguien tan feo y que su novia era bella, una modelo. Su novia era Eliz Santiago”, indicó.

Sin embargo, Colón Nieves entre llanto dijo que no tuvo el bebé a petición de su mamá que le dijo que ella no sería una estadística más de las madres solteras.

“No, ese día era mi cumpleaños 18, se lo dije a mi mamá y mi mamá me dijo que habláramos con la mamá de Félix. Madeline me dice que ese hijo no era de Félix porque él le dijo que no estaban juntos hace tiempo”, contó.

“(Mi mamá) No quería que tuviera el hijo de una persona que me trataba como una cualquiera. Me sentí mal, triste, al sol de hoy quisiera tener a mi bebé. Me arrepiento, pero no tuve ni el coraje ni el valor de decirle que no a mi mamá porque tenía razón”, sostuvo.

Keishla estaba viva cuando la lanzaron a la Laguna San José

Por otra parte, durante el sexto día de juicio, la patóloga forense, Rosa Mariam Rodríguez Castillo, declaró que Keishla estaba viva cuando fue lanzada a la laguna San José.

Dijo que el 1ro de mayo recibió el cuerpo de Rodríguez Ortiz en estado de descomposición y que tenía alambres por el cuello, muñeca y en los pies.

Su relato coincidió con las impactantes fotos que se presentaron durante el interrogatorio al agente del Cuerpo de Investigaciones Criminales, Manuel Colón Ruiz donde se mostraron al jurado las marcas provocadas por los alambres en el cuerpo de Keishla, a quien también le amarraron un bloque de hormigón en la cintura y que previamente la golpearon y le inyectaron fentanilo y Xilacina, droga para ganado.

A la patóloga se le preguntó cómo se determinó que las lesiones no se las provocó ella misma y esta respondió que “ella estaba amarrada, su actividad física fue restringida y el trauma facial e ingesta de medicamentos no pudo hacerlo ella “. “Fue intencional”, apuntó.

De igual manera, la patóloga confirmó que tenía entre tres a seis semanas de embarazo, embrión que fue preservado para pruebas de ADN.

AutoExpreso registra que su guagua pasó en tres veces por el puente Teodoro Moscoso el día que desapareción de Keishla Rodríguez

Héctor González Acevedo, gerente de Auto Expreso, declaró que la guagua del exboxeador pasó en tres ocasiones por la plaza de peaje del puente Teodoro Moscoso el 29 de abril de 2021, fecha en que desapareció la víctima.

Como parte del interrogatorio de la fiscalía, se mostraron fotos de la tabilla de la guagua cuando pasaba por esa plaza de peaje. La tabilla es la IVG 226. González Acevedo indicó que la guagua se trasladó por el carril número 7 del peaje que va desde el aeropuerto Luis Muñoz Marín hacia el área de Río Piedras a las 8:41 de la mañana, a las 9:06 y luego a las 9:31 de la mañana.

Recibió instrucciones por texto para desactivar su ubicación

Durante esta reveladora semana, también durante el interrogatorio al agente de Homeland Security, Ricardo Díaz Torres, quien tuvo a su cargo analizar y extraer información del celular de Verdejo se presentaron mensajes de texto entre el exboxeador y una persona desconocida que le daba instrucciones para desactivar su ubicación desde su teléfono celular.

El intercambio de textos de Verdejo con la persona desconocida se realizó el 30 abril de 2021, un día después de la desaparición de Rodríguez Ortiz. Esta persona le decía cómo podía desactivar de su celular la localización.

“Hago esos pasos y sale eso…”, le contesta Verdejo.

La persona de contesta, “sí salen las ubicaciones”.

Borró mensajes de su celular

La fiscalía aclaró durante el séptimo día de juicio que Verdejo tuvo intercambios de con el coacusado del crimen, Luis Cadiz, luego de mostrar varios mensajes que el expúgil tuvo con Keishla. Los mensajes fueron presentados durante el interrogatorio al investigador forense Joseph Soeka, experto en investigaciones de crímenes cibernéticos, quien analizó el 31 de octubre de 2022 los mensajes extraídos y que habían sido borrados del celular de Verdejo.

Los textos presentados sobre el 29 de abril de 2021 creó confusión y luego la fiscalía aclaró que se trataba de textos que Verdejo había tenido con Cadiz.

A las 6:45 de la mañana Verdejo le escribe “Saliendo para donde ti, titán”.

Ese 29 de abril de 2021, Keishla no llegó a su trabajo como groomer. Su progenitora, Keila Ortiz había indicado que la joven le había dicho durante una llamada que sostuvieron a las 7:37 de la mañana que se encontraría con el exboxeador.

Cadiz responde horas más tarde, a las 4:37 p.m., con los emojis de un corazón negro, una gota de sangre y dos manos juntas como en posición de rezar.

Verdejo en tanto contestó a las 4:38 p.m. con emojis de una carita de beso y un corazón rojo.

Entrenador dice que Verdejo no acudió a reunión

El entrenador de Verdejo, Cruz Manuel García testificó en sala que el día que desapareció Keishla había entrenado al exboxeador desde las 5 de la mañana y acordó encontrarse con él al otro día para entregarle un dinero para un viaje que realizaría pero este no llegó y tampoco contestó las llamadas.

Verdejo enfrenta cargos por secuestro resultando en muerte, uso de arma de fuego, asesinato de un feto y carjacking que resultó en una muerte.

El cuerpo de Rodríguez Ortiz fue encontrado por las autoridades en la Laguna San José, cerca del Teodoro Moscoso, el 1ro de mayo de 2021. El cadáver fue hallado flotando y amarrado por el cuello, manos y pies con un alambre. De la cintura colgaba un bloque de hormigón.