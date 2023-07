Con música y baile, el muralista Héctor PR pinta la última bandera de Puerto Rico en Carolina

Al ritmo de la música y acompañado de cientos de ciudadanos, el muralista villalbeño Héctor Collazo Hernández, mejor conocido como Héctor PR, se encuentra pintando este sábado la última bandera de Puerto Rico en el municipio de Carolina.

En una transmisión en vivo que realizó el pintor a través de Facebook, se ve a los asistentes bailando bajo en intenso sol, mientras entonan cánticos representativos a la cultura boricua.

Según reveló el artista, la monoestrellada se encuentra terminada en un 60 por ciento.

“Esto ya comenzó (...) Si estás cerca del área, lléguele, para que disfrute conmigo de esta oportunidad”, dijo Collazo Hernández, quien aprovechó el espacio para agradecerle al público por el apoyo.

El evento se lleva a cabo en el balneario de Carolina, donde también estará presente el exboxeador, Felix “Tito” Trinidad, entre otras personalidades.

Se espera que la pieza de arte sea terminada en horas de la tarde.

La iniciativa “78 pueblos y 1 bandera” dio inicio en 2016 en el municipio de Villalba y pretende demostrar amor a la patria y aumentar el turismo.

¿Cómo surgió el movimiento “78 Pueblos y 1 Bandera”?

Collazo contó que buscaba sanar las heridas tras la muerte de su hermano, quien se quitó la vida el 28 de mayo de 2014. El suceso le provocó una depresión que lo llevó a recorrer la Isla desesperadamente.

“El arte me ha cambiado la vida radicalmente. Esto me ayudó a despejar la mente, ayudó a sanar mis heridas y ayudó a que naciera en mí un amor muy grande por Puerto Rico. Pero no fue hasta que sentí que estaba un poco mejor de lo que había sucedido, que quise transmitir ese amor a otras personas”, relató.

El pintor comentó que de ahí comenzaron a surgir las ideas como la de crear una página para mostrar las bellezas de la Isla.

“Pinté la primera bandera cerca de mi casa, subiendo una montaña por la carretera 151, y todos querían llegar hasta allí para retratarse con la bandera. Esto comenzó a tener un efecto positivo en las personas”, recordó.

Fue así que decidió pintar una bandera en todos los pueblos, “promoviendo el valor de nuestra cultura, nuestra gente y todo lo que nos distingue como puertorriqueños, y para que aprendamos a valorar nuestra naturaleza de una forma distinta, aprendiendo a escuchar el mar, escuchar las montañas, a sentir y a tener conexión con la naturaleza”.