Cinco revelaciones destacadas en el noveno día de juicio en el caso contra Félix Verdejo

1 – Durante la desaparición de Keishla Rodríguez Ortiz, Félix Verdejo le dijo a su esposa, Eliz Marie Santiago Sierra que la hermana de la víctima le había llamado sobre desaparición de Keisha y que supuestamente estaba embarazada. Según el testimonio de Santiago Sierra, antes de ese día, no sabía del embarazo de la víctima.

2 - El domingo 30 de abril, Verdejo llamó a Santiago Sierra a través del teléfono de su madre para pedirle perdón, pues la dejaría sola con Miranda, su hija. Le dijo que se iba a entregar, pero que no había hecho nada.

3- Ricardo Cádiz Martínez, hermano del coacusado Luis Cádiz Martínez testificó que trabajó con Verdejo vendiendo cocaína al inicio de la pandemia, que el exboxeador guiaba una Dodge Durango Negra y que el 27 de abril, Verdejo le pidió que le consiguiera pastillas para abortar. Este le habría respondido que si la persona no quería abortar, no le conseguiría las pastillas. En un momento dado, Verdejo le confirma que la persona no quería abortar. Cádiz Martínez le dijo que viera su ejemplo que tenía varios hijos. Verdejo le habría respondido que no era una situación similar porque en su caso él era una figura pública.

4- Cádiz Martínez testificó que llevó a su hermano Luis a dejar un carro Kia (de Keishla) en el barrio La Central en Canóvanas y luego vio en las noticias el 30 de abril que ese carro había aparecido. Se dio cuenta que era donde había buscado a su hermano.

5- Dijo que su hermano le confesó que él y Verdejo habían matado a alguien. Relató que Félix la había golpeado y que le inyectaron droga. Llamaron al abogado Edwin Prado. No volvió a ver a su hermano que se entregó al FBI.

Verdejo enfrenta cargos por secuestro resultando en muerte, uso de arma de fuego, asesinato de un feto y carjacking que resultó en una muerte. Luis Cádiz Martínez, alegó haber sido cómplice y admitió culpa luego de un acuerdo con la Fiscalía federal. Aún no ha testificado,

El cuerpo de Rodríguez Ortiz fue encontrado por las autoridades en la Laguna San José, cerca del Teodoro Moscoso, el 1ro de mayo de 2021. El cadáver fue hallado flotando y amarrado por el cuello, manos y pies con un alambre. De la cintura colgaba un bloque de hormigón.