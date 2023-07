Acertada para la comisionada residente designación de secretario de Educación

La comisionada residente, Jenniffer González Colón, catalogó el sábado como acertada la designación que hizo el gobernador Pedro Pierluisi, del doctor Ángel Toledo López como secretario de Educación.

“El gobernador identificó un excelente recurso disciplinado, diligente, con pleno dominio y trayectoria en asuntos académicos y administrativos. Conozco personalmente al doctor y licenciado Toledo hace más 20 años y doy fe de su profesionalismo, ética de trabajo, verticalidad y diligencia. Felicito al doctor Toledo por esta designación, confío en que trabajaremos en equipo en defensa de una educación pública de excelencia para nuestros estudiantes”, dijo González Colón en declaraciones escritas.

González Colón añadió que “espero que el Senado atienda su nombramiento como una de las prioridades de la nueva sesión legislativa, basándose en los méritos y en agendas políticas. Su confirmación no debe dilatarse ya que Educación tiene varios retos como su transformación de la mano del gobierno federal, para la que me he reunido y mantenido comunicación con el secretario (Miguel) Cardona, las atenciones al programa de educación especial entre otras”.

“Agradezco al pasado secretario de Educación, Eliezer Ramos Parés, su compromiso con la Educación y el manejo de múltiples señalamientos federales que heredó en el Departamento”, concluyó.