Gobernador le insiste a la Junta que el kilovatio/hora tiene que ser 20 centavos o menos

El gobernador Pedro Rafael Pierluisi Urrutia le dijo el viernes a la Junta de Control Fiscal (JCF) que no olviden que la política energética de Puerto Rico establece el costo de energía eléctrica en 20 centavos o menos el kilovatio/hora.

“Nuestra administración está comprometida con completar la reestructuración de la deuda de la Autoridad y transformar el sistema energético de Puerto Rico para que sea uno moderno, resiliente y confiable. A esos fines, en todo momento he insistido que cualquier Plan de Ajuste para la Autoridad debe ser asequible y sostenible. Por eso, en marzo del año pasado tomé la decisión de rechazar el acuerdo en apoyo a la reestructuración de la deuda de la autoridad que habíamos heredado y que solo recortaba su deuda en un 33 por ciento Reivindicado nuestra posición. Este pasado lunes, la jueza Laura Taylor Swain resolvió que los bonistas de la autoridad tienen una reclamación no asegurada contra la autoridad de solo 2,388 millones de dólares, una reducción de 75 por ciento en comparación con los aproximadamente 9 mil millones que los bonistas estaban reclaman. Esta es la segunda victoria crucial que logramos en el Tribunal Federal en beneficio de los abonados de la Autoridad, ya que a principios de este año y en colaboración con esta Junta prevalecimos ante la juez Swain en nuestro reclamo de que los bonistas no tienen reclamaciones aseguradas contra la Autoridad o sus ingresos futuros. Estas dos decisiones de la juez jueza Swain tendrán consecuencias trascendentales para la reestructuración de la Autoridad”, dijo el gobernador en su mensaje.

“Mi administración continuará haciendo todo lo posible para evitar que se aumente significativamente el costo de la luz a nuestros residentes y negocios como resultado de la reestructuración de la deuda de la Autoridad, asegurando así la viabilidad económica de Puerto Rico. Y es que tenemos que tener bien en mente. Que la ley de política energética de Puerto Rico, la Ley 17 del 2019, establece una meta aspiracional, de que aquí en Puerto Rico no se pague más de 20 centavos el kilovatio hora. Y esa meta no salió del vacío. Es una meta. Que está claramente atada. Con el desarrollo económico sostenible que queremos en Puerto Rico y la calidad de vida que queremos en Puerto Rico. Yo espero, que esa meta la tenga bien presente esta Junta, así como con el mayor respeto, la jueza Taylor Swain, cuando se esté reestructurando la deuda de la Autoridad”, añadió.

Por su parte, el director ejecutivo de la Junta de Control Fiscal, Robert Mujica se expresó complacido con la transición de la corporación pública a la administración de LUMA Energy y Genera.

“Hoy en día, el plan fiscal de la AEE y el proceso de transformación del sistema energético de Puerto Rico están casi completamente implementados. Trabajando con el gobierno, rompimos el ciclo de mala gestión, falta de inversión y bajo rendimiento del ineficiente monopolio gubernamental de la AEE. No transferimos la propiedad, pero sí la gestión de los sistemas de transmisión y distribución y de generación heredados a operadores privados. Puerto Rico retiene estos valiosos activos, pero el gobierno ya no los administra. Creamos un camino para implementar la voluntad de los líderes electos de Puerto Rico, de avanzar agresivamente hacia la energía renovable, y ahora el sistema energético es operado y supervisado por un regulador independiente. Todos estos son logros críticos. Los cimientos están ahora en su lugar. Esto no significa que hayamos terminado. Yo vivo aquí. Sé que la electricidad aún no es confiable. Sé que la AEE está muy rezagada en la transición a la energía renovable. No estamos satisfechos. Pero el punto es este: el gobierno y la Junta ayudaron a crear un sistema que puede y mejorará. En lugar de quedarnos con la antigua AEE, que nunca se movería, nunca mejoraría, nunca cambiaría porque no tenía incentivos para cambiar. Para LUMA y Genera, hay mucho en juego. La reputación, el éxito empresarial y el sólido desempeño financiero. Luma y Genera no pueden sobrevivir sin resultados exitosos para la AEE y, lo que es más importante, para sus clientes. A diferencia de la AEE, no pueden quedarse quietos. Estoy convencido de que veremos cambios”, expresó Mujica.

Entretanto, el presidente de la Junta, David Skeel expresó que el ente fiscal está consciente del cumplimiento de la Ley 17 y que a medida que reciban información, ajustarán sus números en el Plan Fiscal.