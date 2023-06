Se gradúa segunda clase del Programa de Estudios Universitarios para Personas Confinadas

Cuatro confinados, que forman parte de la segunda clase graduanda del Programa de Estudios Universitarios para Personas Confinadas, celebraron su graduación junto a los miles de estudiantes de la Universidad de Puerto Rico Recinto de Río Piedras (UPR-RRP) en el Coliseo José miguel Agrelot.

El grupo compuesto por dos varones y dos féminas obtuvo un bachillerato en Artes con especialidad en Estudios Generales. Los graduados fueron Gadiel Falcón Rodríguez, Héctor Andújar Aquino, Sheila Figueroa Suárez y Yarelys Rossy Pérez. Ambas féminas también completaron una concentración menor en el Programa de Mujer y Género.

Yarelys Rossy Pérez, compartió su entusiasmo por haber completado sus estudios. “Fue un proceso super retante por las limitaciones y por situaciones que están fuera de nuestras manos eso también retrasa, pero eso no fue impedimento para uno no poder seguir. Obviamente no tenemos esa facilidad que tienen muchos de mis compañeros en la libre comunidad, que fue un poquito más dificultoso, pero no fue imposible”, compartió la recién graduada.

“La educación lo puede todo, obviamente no importa en qué lugar tú estés, la educación es lo primordial, no hay que estar un salón de clase para tu aprender, tu educarte”, dijo Rossy y añadió que el programa debe ser implementado en todas las cárceles para darle una oportunidad a aquellas personas privadas de la libertad.

La mujer, que actualmente extingue una pena de 38 años, aseguró que este programa de estudios la ha ayudado a rehabilitarse y le ha brindado motivación.

De igual forma, expresó su interés en continuar sus estudios, “quiero seguir con la maestría, si se me da la oportunidad y si se me da para doctorado también me gustaría”.

En una ceremonia celebrada el pasado 6 de junio la secretaria del Departamento de Corrección y Rehabilitación aseguró que, posteriormente, los egresados podrían continuar estudios de maestría.

Por su parte, el rector interino de la facultad de Estudios Generales, Carlos Sánchez Zambrana, felicitó a los estudiantes durante su mensaje destacando sus esfuerzos a pesar de todas las dificultades que atravesaron.

Esta iniciativa, la cual brinda la posibilidad de realizar estudios universitarios a individuos que se encuentran recluidos en el Anexo 292 de Bayamón y el Centro de Rehabilitación de Mujeres en Bayamón, es el fruto de una colaboración entre la Universidad de Puerto Rico (UPR) y el Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR), que se inició en 2014 gracias a los esfuerzos del académico, sacerdote jesuita e historiador, Fernando Picó Bauermeister.

Unos 2,114 estudiante formaron parte de la clase graduanda del 2023, incluidos los cuatro confinados. En total, se adjudicaron 124 doctorados, 427 maestrías, 1,398 bachilleratos, 19, maestrías en Derecho,139 Juris Doctor y 7 certificados postgrado.

La facultad con más candidatos a graduación fue Ciencias Sociales con 448. Le siguieron Ciencias Naturales con 355 y Administración de Empresas con 349. Asimismo, Humanidades tuvo 287 egresados, Educación 245, la Escuela de Derecho, 158; la Facultad de Comunicación e Información, 134; la Escuela de Arquitectura, 93 y la Escuela Graduada de Planificación, 29.