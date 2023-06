Exesposa de Verdejo sobre Keishla: “Me decía que era una relación momentánea que cuando quería sexo ella le decía que sí y por eso la buscaba”

La exesposa de Félix Verdejo, Eliz Santiago Sierra, fue hoy la testigo 22 que ya ha presentado la fiscalía en el octavo día de juicio que se sigue en su contra del exboxeador por el asesinato de Keishla Rodríguez Ortiz.

A preguntas de la fiscalía habló de su relación con el expúgil y por qué se mantenía en la relación tras conocer que mantenía entre cinco a 10 relaciones con otras mujeres.

“Teníamos una relación bastante normal. Nuestros problemas siempre fueron infidelidades. Tenía relaciones con otras personas que no era yo”, declaró según reporta Sylvia Hernández del progama Día a Día de Telemundo.

La madre de la hija de Verdejo expresó que se quedó con él “por la costumbre” y que conocía la relación que Verdejo mantenía con Rodríguez Ortiz desde octubre de 2020.

“Vi mensajes donde ella le reprochaba que él dijo que me iba a dejar para estar con ella. Le reclamé a él. Le dije que por qué le decía esas cosas. Porque le decía que me iba a dejar”, contó.

Aseguró que la respuesta de Verdejo era que le decía eso para “calmarla”.

“A veces se refería a ella (Keishla) por su nombre, otras veces le decía p&”#%. Me decía que era una relación momentánea que cuando quería sexo ella le decía que sí y por eso la buscaba”, sostuvo.

Sobre lo que ocurrió el 26 de abril de 2021, Santiago Sierra detalló que dejó a su hija Miranda y al regresar a la casa, Verdejo se estaba bañando y se percató que su celular estaba sonando mucho.

“Cogí el celular y vi varios mensajes. Algunos eran de Keishla y otros de otras dos chicas. Eran mensajes íntimos. Eran fotos, ellos hablando de cosas… eran sexuales”, dijo.

Santiago Sierra relató que no iba a aguantar más sus infidelidades y le pidió que se fuera de la casa.

“Se lo dije el lunes. Me dijo que no, que lo perdonara, que no tenía a donde ir, que quería estar conmigo, que no quería dejar a su hija”, señaló.

¿Cuántas veces le dijo eso mismo?, preguntó la fiscal.

“Muchas veces”, dijo.

¿Cuántas veces lo perdonó?, volvió a preguntar el fiscal.

“Muchas veces”, respondió.

En esa misma semana, Santiago Sierra aseguró que Verdejo continuó rogando su perdón, pero ella le dijo que no.

El interrogatorio continuó con la presentación de los textos que ya se había mostrado en sala. Santiago Sierra reconoce que buscaba saber quien le escribía a su esposo y le pidió ayuda a una amiga que trabaja en compañía de celulares para identificar el celular. Ahí supo que era Keishla.

El fiscal le cuestiona el por qué lo hizo y esta le contesta que quería saber de quién era el número.

“Me va a coger de pendeja a mí? Más descarado que eres ca!%#! y ella ni se diga”, lee uno de los mensajes que le había enviado ella Verdejo para entonces y que fue presentado en la sala.

¿Cuándo supo que el celular era de Keishla, a quién culpaba de las infidelidades?, cuestionó el fiscal.

Santiago Sierra dijo que a Verdejo porque ella no era la primera con la que le había sido infiel. Indicó, además, que sabía que Verdejo viaja con Keishla, que sequedaban en hoteles y compartían en familia.

El testimonio de Santiago continúa mañana a las 9 de la mañana.

Mujer que mantuvo relación con Verdejo declara que este le pidió abortar un bebé que procrearon

Previo al testimonio de Santiago Sierra, se sentó en el banquillo de los testigos Amanda Anais Colón Nieves, quien dijo fue vecina de Félix Verdejo y declaró hoy que se practicó un abortó luego de quedar embarazada tras una relación de cuatro años con el exboxeador.

A preguntas del fiscal Jonathan Gottfried, Colón Nieves dijo que conocía a Verdejo por que fueron vecinos en la Antigua Via. Tenía 14 años para entonces.

“Durante cuatro años, Félix Verdejo fue mi vecino. Nos veíamos en mi casa y la de él”, dijo. Señaló que también le hacía las tareas para que pasara las clases y se dedicara al boxeo, según reporta Sylvia Hernández del programa Día a Día de Telemundo.

El fiscal indagó también si conocía algo sobre su carrera como boxeador. Colón Nieves indicó que “su carrera iba bien” y que “estaba enfocado en ese momento”.

Continuando con su línea de preguntas, el fiscal preguntó si Verdejo había sido agresivo con ella. Colón Nieves, por su parte, relató que a sus 15 años tuvieron relaciones sexuales y este luego salió desnudo detrás de ella. La defensa intentó detener la declaración, pero el juez Pedro Delgado lo denegó.

“Le dije no salgas así, te van a ver los vecinos y me dio una bofetada”, relató la mujer.

El fiscal preguntó si hubo algún otro incidente y Colón Nieves recordó que en una ocasión se encontraban en su casa discutiendo y Verdejo se estaba comiendo un bizcocho y se lo escupió en la cara.

Luego el fiscal le pregunta qué había sucedido en el 2013 y Colón Nieves le contesta que se enteró que estaba embarazada de Verdejo.

¿Cómo sabía que era de él?, cuestionó Gottfried.

“Era la única persona con la que había estado en ese momento”, dijo.

¿Él se enteró?, volvió a preguntar el fiscal.

“Yo lo llamé”, contestó.

¿Cómo reaccionó?, preguntó el fiscal.

“Me dijo qué iba a hacer”, dijo Colón Nieves y hubo objeción de la defensa.

Colón Nieves continuó diciendo que Verdejo le dijo que no lo podía tener.

“No lo puedes tener. Tienes que pensar cómo me vas a afectar en el boxeo, tengo novia, estás loca”, relató.

Colón Nieves le dijo al fiscal que a la novia que se refería Verdejo era su exesposa Eliz Santiago Sierra. La testigo indicó que al otro día recibió otra llamada de Verdejo.

“Me llamó bien molesto y me dijo que tenía que abortar el bebé. Le dije que no. El me dijo que sí lo vas a abortar y te voy a dar $300 para que lo hagas”, sostuvo.

“Seguimos discutiendo que no lo podía tener. Al otro día me llamó. En esa llamada cambió su técnica y me decía como el bebé me iba a afectar a mí en mi carrera. Le dije que yo resolvía que me haría cargo del bebé sola si él no lo quería pero que lo iba a tener. El se molestó y me colgó”, prosiguió.

Colón Nieves dijo, admás, que se hizo prueba de sangre y que la hermana de Verdejo, Yashira Verdejo, la acompañó. “Ella me acompañó para decirle a él que no era un falso positivo. La testigo indicó que la próxima vez que volvió a ver al púgil fue cuando fue a buscar los $300 para practicarse el aborto, pero dijo que no los usó para eso, sino para ir al ginecólogo.

“Cuando supo que no había abortado me llamo preguntando por qué no había abortado y dónde estaba su dinero. Me dijo puerca , fea, que el jamás tendría un hijo con alguien tan feo y que su novia era bella, una modelo. Su novia era Eliz Santiago”, indicó.

Colón Nieves inrrumpió en llanto cuando le preguntaron si había tenido el bebé. “No, ese día era mi cumpleaños 18, se lo dije a mi mamá y mi mamá me dijo que hablaramos con la mamá de Félix. Madeline me dice que ese hijo no era de Félix porque el le dijo que no estaban juntos hace tiempo. Le enseñé los textos entre Félix y yo y ahí dijo que era cierto. Quedamos en que tendría el bebé y que le haríamos la prueba de ADN”, contó.

La joven dijo que abortó el bebé cuando su mamá le dijo una mañana que no quería que fuera una estadística más de madres solteras.

“No quería que tuviera el hijo de una persona que me trataba como una cualquiera. Me sentí mal, triste, al sol de hoy quisiera tener a mi bebé. Me arrepiento pero no tuve ni el coraje ni el valor de decirle que no a mi mamá porque tenía razón”, sostuvo.

En tanto, Colón Nieves dijo que estaba muy enamorada de Verdejo y que lo volvió a ver luego del aborto y llegaron hasta un motel pero ella le pidió que regresara.

A los dos años, Colón Nieves dice que Verdejo la volvió a contactar pero a través de un número desconocido. Supo que era él por que le escribió “Juagamos playstation”, frase que utilizaban como clave para tener relaciones sexuales.

Cuando el fiscal le pregunta si sabía de Keishla, Colón Nieves dijo que sí y que se enteró por un compañero de escuela y no por Verdejo. “Le reclamé y me dijo ´ah eso es una p%$$# de caserío. Sí estuve con ella pero se acabó”, dijo.