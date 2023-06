Conoce los horarios de los bancos en el feriado del 4 de julio

Los bancos First Bank y Banco Popular operarán bajo un horario distinto por la conmemoración del día de la Independencia de Estados Unidos, celebrada el martes, 4 de julio.

FirstBank anunció que las siguientes sucursales de Mayagüez Mall, Montehiedra- San Juan, Plaza Carolina II, Plaza dle Caribe- Ponce, Plaza del Sol- Bayamón, Plaza las Américas, San Patricio- Guaynabo, Las Catalinas I- Caguas y Humacao ofrecerán servicio especial en el horario de 9:00 am a 1:00 pm.

Los centros hipotecarios de FirstMortgage, así como de FirstBank Auto y FirstBank InsuranceAgency, permanecerán cerrados al público. Las operaciones en las sucursales se reanudarán el martes 5 de julio en horario regular.

Para obtener información de sus cuentas, pueden acceder 24/7 a los servicios de Tu Banca Digital a través de 1firstbank.com o la aplicación disponible en Google Play y App Store.Para efectuar depósitos lo pueden hacer en las ATM’s de FirstBank con Depósito Expreso.

En cuanto al centro de servicios al cliente Firstline SolutionsCenter, operará en horario regular de 6:00 am a 12:00 am y pueden comunicarse llamando al 787-725-2511. En el caso de ventas, el horario correspondiente será de 9:00 a.m. a 1:00p.m.

Por otro lado, el Banco Popular, operarán de 9:00am a 1:00pm las sucursales de Barceloneta Outlets, Humacao Palma Real, Las catalinas, Mayagüez Mall Centro, Plaza Carolina, Plaza del Caribe, Plaza del Sol, Plaza Las Américas, San Patricio Mall y Vega Alta.

No obstante, puede realizar las transacciones bancarias 24/7 a través de Mi Banco Móvil, Mi Banco Online, cajeros automáticos y TeleBanco Popular al 787-724-3650. Además, puede depositar cheques desde el celular utilizando Depósito Fácil Móvil o cheques y efectivo en más de 300 cajeros automáticos identificados con Depósito Fácil.

Hasta el momento se desconoce el horario que tendrá el banco Oriental. Pendiente a Metro PR para más informaciones.