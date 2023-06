Comienza nueva tasa mínima salarial

La segunda fase en los aumentos al salario mínimo estatal ordenados por la Ley 47 del 21 de septiembre de 2021, también conocida como Ley de Salario Mínimo, entrará en vigor este próximo sábado, 1ro de julio con la expectativa de que tenga un impacto en la economía de Puerto Rico.

“Se decretó un primer aumento llevando el salario mínimo del $7.25 federal a $8.50 a partir de enero de 2022, esa fue la primera fase”, explicó a Metro Gabriel Maldonado González, secretario del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH). “Esta segunda fase, que comienza el sábado, 1ro de julio, aumenta el salario mínimo de $8.50 a $9.50 por hora”.

No obstante, explicó el titular del DTRH, se contempla la implementación de un tercer aumento al salario mínimo para el 1ro de julio de 2024 y que aumentaría el salario base a $10.50 por hora.

“De la manera en que está redactada la ley es que el aumento va salvo que una comisión evaluadora de salario mínimo, que es un componente tipo junta, determine que no va o que va por una cuantía menor”, explicó Maldonado González sobre el organismo que la ley ordena crear para cumplir no solo con la Ley 47.

“La junta estaría adscrita al DRTH y quien estaría fungiendo como presidente sería la figura del secretario del trabajo, en este caso yo. Los otros miembros son todos del sector privado, algunos representan empresas y otros a trabajadores, incluso la academia está involucrada”, añadió el secretario aunque no indicó cuándo se conformaría la Comisión Evaluadora de Salario Mínimo del DTRH.

No obstante, Maldonado González indicó que aún no se sabe con certeza si se implementará esa tercera fase del aumento al salario mínimo, ya que antes el organismo creado en virtud de la Ley 47 debe tomar en consideración otros factores macroeconómicos.

“Esta comisión evaluadora de salario mínimo tiene que tomar en consideración varios factores que se enumeran en la ley. Tienen que hacer análisis económicos así como estudios para saber el estado de la economía, la inflación, saber cómo un aumento impacta los beneficios de asistencia social, la tarjeta de la familia, Medicaid, cómo está el mercado laboral, etc. Así que son un conjunto de factores económicos que se tienen que tomar en consideración. Es un estudio robusto que manda la ley”, indicó el secretario del Trabajo.

Además, Maldonado González explicó que la propia Ley 47 establece que periódicamente se debe hacer una revisión del salario mínimo a futuro.

Aumento constitucional

Jorge Farinacci Fernós, experto en Derecho Constitucional, Historia del Derecho y Derecho Administrativo, aplaudió la iniciativa de implementar una cadena de aumentos al salario base de los trabajadores a través de la Ley 47.

No obstante aseguró que por años el gobierno estuvo en incumplimiento de lo establecido por la Constitución de Puerto Rico.

“Después de décadas de simplemente conformarse con otorgar el salario mínimo establecido a nivel federal, el gobierno decidió ir por encima de eso, porque el salario mínimo federal no se revisa hace muchos años, y por eso es por lo que la mayoría de los estados están autorizados a establecer sus salarios mínimos superiores al federal”, explicó el abogado.

Farinacci Fernós indicó que más de la mitad de los estados de Estados Unidos han adoptado leyes que establecen salarios mínimos superiores al federal.

“Puerto Rico, que por mucho tiempo estuvo atrasado en ese aspecto, tomó la delantera y decidió adoptar legislación estatal que va por encima del salario mínimo federal. Por un lado es una buena idea de política pública, pero también creo que era una obligación constitucional, porque a medida en que no se revisaba el salario mínimo federal y los precios siguen subiendo mientras que el poder adquisitivo sigue bajando, el gobierno de Puerto Rico estaba en violación a la Sección 16 de la Constitución de Puerto Rico que requiere la existencia de un salario mínimo razonable”, aseguró.

El experto indicó además que el concepto del salario mínimo es un objetivo trazado las sociedades modernas para que todo aquel que trabaje a tiempo completo reciba como mínimo un salario que le permita vivir dignamente.

“Puerto Rico es una de las jurisdicciones de los Estados Unidos que más gente vive del salario mínimo, sobre todo las mujeres”, señaló Farinacci Fernos.

“Los estudios dicen que cuando tu subes el salario mínimo, incluso aquellas personas que no tienen salario mínimo eventualmente ven un aumento salarial”, dijo.

Ya pagaban más

El titular del DTRH reconoció, por otra parte, que varias industrias, ante la crisis de personal que arropó el planeta como efecto secundario de la pandemia de la Covid-19, ya habían revisado sus tasas salariales para atraer personal.

“En términos de impacto, eso tiende a reducir un poco lo que sería el impacto económico porque ya lo están haciendo (el aumento) orgánicamente”, dijo.

“Eso no quiere decir que no haya personas trabajando por el mínimo, porque sí las hay, pero tiende a aminorar el impacto. También, cuando hablamos del aumento al salario mínimo estamos hablando no solamente de que impacta al que está al mínimo, sino que suele haber un efecto en cadena de que otras personas por encima de ese nivel también se ven impactadas”, añadió.

Por su parte, Lourdes M. Aponte Rodríguez, presidenta del Centro Unido de Detallistas (CUD), confirmó que una gran cantidad de comercios locales han tenido que mantenerse competitivos en lo que concierne a salario de personal para poder atraer nuevos empleados.

“Nosotros siempre hemos pagado más del mínimo. Nosotros hemos estados por encima del federal establecido, pero lo que siempre hemos mencionado es que las cosas hay que hacerlas basados en unos estudios, por industrias, porque hay unas empresas que pueden aguantar más que otras”, señaló Aponte Rodríguez mientras explicó que los PyMeS no se oponen a un aumento al salario mínimo.

“Desde que se comenzó a hacer justicia salarial mediante la Ley 47 nosotros nunca, las pequeñas empresas, nunca hemos estado en contra de ello. Por el contrario, creemos fielmente que nuestro grupo de colaboradores tiene que estar bien remunerado”, señaló.