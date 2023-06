Trump demanda por difamación a la mujer que le ganó un juicio por violación

El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, demanda a la columnista, E. Jean Carroll, por continuar reclamando que él abusó de ella y alega que ella le debe dinero. Esto a pesar de que el jurado negó aceptarlo. La columnista es la misma que le ganó un juicio por agresión sexual por cinco millones de dólares

Según The Associated Press News (AP News), los abogados del precandidato presidencial republicano presentaron los documentos el martes, en los que indica que Carroll debe pagarle una cifra no especificada como indemnización y retractarse de sus afirmaciones perjudiciales.

En su contrademanda, los abogados de Trump citan declaraciones de Carroll a CNN después del veredicto. Cuando se le dijo que el jurado determinó que ni hubo violación, Carroll replicó, “sí que lo hizo, sí que lo hizo”.

Y añadieron que cuando Carroll habló con el abogado de Trump, Joe Tacopina, inmediatamente después del veredicto, le dijo enfáticamente: “Lo hizo y tú lo sabes”.

Los abogados, Alina Habba y Michael T. Madaio, escribieron que Carroll “hizo estas declaraciones sabiendo que eran falsas o con total desdén por su veracidad o falsedad”.

Hace un mes, los abogados de Carroll presentaron una demanda por difamación en la que reclaman al menos 10 millones de dólares más a Trump por declaraciones que hizo después del veredicto del jurado en mayo.

El jurado determinó luego de un juicio de dos semanas que Trump abusó sexualmente de Carroll en el vestidor en la gran tienda Bergdorf Goodman en la primavera de 1996. También, determinó que la difamó en declaraciones que hizo en octubre, en las que negó la agresión.

Sin embargo, el jurado rechazó la denuncia que Carroll hizo en un libro de memorias en 2019.

En el juicio, Carroll declaró que la violación ocurrió tras un encuentro con Trump en la tienda, que después de un inicio amistoso y coqueto se volvió un asalto violento cuando se desafiaron mutuamente a colocarse una prenda íntima.

Trump ha negado consecuentemente haber abusado sexualmente a Carroll o siquiera haberla conocido, y que el encuentro en la tienda no ocurrió.