Pierluisi cree que todavía puede bajar aún más el pago a los bonistas de la AEE

El gobernador Pedro Pierluisi dijo el martes que, a su juicio, el pago a los bonistas de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) puede bajar más.

“Mientras más baje mejor. Obviamente, lo que pasa es que los que hablan de que sea cero, eso no es un escenario real. En todo proceso de quiebra, algo de deuda, el deudor termina pagando. Eso siempre ha sido así en todos los procesos de quiebra”, dijo el gobernador a preguntas de la prensa.

“Aquí un logro que obtuvo la Junta, y el gobierno la apoyó en todo momento, fue que logró que el tribunal decidiera que básicamente la reclamación de los bonistas no está asegurada. El tribunal ya decidió, la juez Taylor Swain, que no son acreedores asegurados, que el único colateral que tienen son unos dineros que ha depositado la Autoridad de Energía Eléctrica en una cuenta especial que se creó cuando se hicieron las emisiones de los bonos. Eso es lo único que tiene asegurado. Eso ya lo determinó la juez. Y por cierto, en tu pregunta tú dijiste que la juez decidió que la reclamación que pueden obtener es de 2.300, alrededor de 80 millones, ¿verdad? Bueno, esa es la reclamación. Eso es lo que pueden reclamar. Eso no es necesariamente lo que van a obtener. Porque lo que ocurre en el proceso de quiebra, es que se presentan unas reclamaciones, pero después el tribunal, cuando confirma el plan, decide a base de los recursos que tiene esta entidad, pues este que reclamó esta cantidad, la que sea, vamos a decir 2.380 millones, pues no va a obtener eso. Va a obtener un porcentaje de eso. Por eso estar ahora sacando números y diciendo, ah, pues espérate, como bajó de, por decir, 8 mil y pico de millones de dólares, que era la deuda en los bonos, a 2.380, pues ya está. Eso es lo que van a obtener. No necesariamente, pueden obtener menos, pero eso lo determinará la juez en su momento”, añadió.

Pierluisi Urrutia insistió que no es momento de hacer presagios de cuánto será el aumento en la factura eléctrica.

“Yo lo que le critiqué a la Junta cuando la Junta presentó ante el tribunal un posible aumento tarifario y cambio en la facturación de la luz como resultado de la reestructuración propuesta. Yo le salí al paso a la Junta, porque le dije que no es función de la Junta ni tampoco de la juez Taylor Swain con el mayor respeto, el establecer el costo de la luz en Puerto Rico. Bajo nuestra ley, bajo nuestro ordenamiento jurídico, principalmente la ley de la luz, tanto la tarifa base, cualquier cargo por conexión, así como cualquier ajuste de trimestre en trimestre. Entonces, y yo sé porque conozco la ley PROMESA, que la ley PROMESA establece que cuando llegue el momento de aprobarse o confirmarse un plan de ajuste de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica, ese plan tiene que cumplir con las leyes de Puerto Rico y la reglamentación de Puerto Rico. Entonces, yo siempre, mi planteamiento ha sido que no nos anticipemos, no estemos haciendo esos presagios de posibles aumentos cuando todavía no ha terminado el proceso de reestructuración y también cuando a quien le corresponde hacer ese análisis, ver cuál es el presupuesto de la autoridad, cuáles son sus costos será el Negociado (de Energía) el que evalúa cuánto tiene que pagar la autoridad por su deuda, cuánto tiene que pagar. Por otro lado, cuáles son sus costos operacionales y ahí es que decidirá si procede un ajuste de la tarifa”, sostuvo.

La Junta de Control Fiscal solicitó modificar el Plan de Ajuste de la Deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) para establecer menor consumo energético y mayores gastos en reparaciones y compra de combustible. Además, la jueza Laura Taylor Swain determinó que el valor que los acreedores pueden reclamarle a la corporación pública son 2,388 millones de dólares y no los 8,500 millones que solicitaban en pago.