Justicia asegura que implicado en masacre de Cataño no fue excarcelado por falta de prueba

La jefa de los fiscales del Departamento de Justicia de Puerto Rico, Jessica Correa González, catalogó como falso que se excarcelara a Edwin Rivera Pérez “Bubu” implicado en masacre de Cataño por falta de pruebas.

Correa González aseguró que la Fiscalía de Bayamón del Departamento de Justicia presentó cargos contra Rivera Pérez contando con la evidencia suficiente para demostrar su culpabilidad más allá de duda razonable y el Tribunal encontró causa para arresto en su contra.

“El caso fue desestimado porque el testigo principal no compareció al proceso judicial, pese a que fue citado, y la Policía de Puerto Rico no pudo dar con su paradero, tras realizar innumerables gestiones. Decir que fue excarcelado por falta de prueba, a sabiendas de que no es correcto, le falta a la verdad y a la ética”, expresó en declaraciones escritas.

Del mismo modo, no descartó la posibilidad de presentar nuevamente el caso sin embargo solicitó la cooperación de los testigos.

“El caso podría presentarse nuevamente, pero requerimos la cooperación de los testigos, para poder probar los cargos y que un juez o jurado lo declare culpable. Todos los ciudadanos que son llamados como testigos tienen que cumplir con su deber social para poder hacer justicia. Los fiscales cumplimos con nuestra labor de procesar a los criminales, pero para lograr que sean declarados culpables en nuestro sistema de justicia se requiere evidencia, testifical, documental o pericial. En este caso la tuvimos al momento de formular cargos, pero el testigo no cumplió con su deber ciudadano”, añadió.

El juez Elmer Rodríguez Díaz determinó el 20 de junio la excarcelación de Edwin Edgardo Rivera Pérez, alias ‘Bubu’,implicado en una masacre en Cataño ocurrida el 20 de febrero, donde un niño de cuatro años perdió la vida.

“El ministerio público nunca estuvo preparado para este caso. Nunca tuvieron pruebas y se violó el derecho a un juicio rápido”, aseveró en declaraciones escritas el licenciado Pedro Rivera Martínez, abogado defensor de Rivera Pérez.

“Si no tenían pruebas, por dignidad profesional no debieron presentar el caso”, añadió.

