Hogar Nueva Mujer reactiva programa para ayuda a víctimas de violencia de género en pueblos del sur y la montaña

Tras meses de diseño y conceptualización, el Hogar Nueva Mujer, Inc. anunció hoy, martes, la reactivación del programa Community Alliance to Provide Integrated Services to Victims of Sexual Violence (CAISS), con el propósito de ofrecer servicios de apoyo a víctimas sobrevivientes de violencia doméstica, agresión sexual y acecho en las áreas rurales de los municipios de Coamo, Santa Isabel, Salinas y algunos barrios de Orocovis.

Durante un encuentro llevado a cabo en la Casa del Cuento en el municipio de Cayey, la directora ejecutiva del Hogar Nueva Mujer se demostró optimista ante lo que será una ampliación del programa creado a principios de este año.

“A inicios de 2023 comenzamos con la implementación del programa CAISS y las visitas a los municipios donde hemos confirmado la necesidad de los servicios a sobrevivientes de violencia de género y sus hijas e hijos. En esta nueva propuesta de renovación, además de añadir barrios del municipio de Orocovis, logramos expandir servicios integrando el componente de autogestión. Estamos muy esperanzadas con la reactivación del Equipo Coordinado de Respuesta Comunitaria ya que esto nos permitirá realizar un análisis y evaluación del plan estratégico y sus actividades para continuar trabajando en favor de la erradicación de la violencia de género en áreas rurales. Con la renovación de esta nueva propuesta asignada a Hogar Nueva Mujer por el Departamento de Justicia federal y fondos de la Oficina contra la Violencia de la Mujer (OVW) se incluyen nuevos barrios en el municipio de Orocovis, lo que nos permite un mayor alcance y acceso a los servicios que ofreceremos”, expresó Emma Santiago Cabrera, directora ejecutiva de Hogar Nueva Mujer.

Entre las metas que el programa CAISS procura lograr se encuentran: ampliar y aumentar los servicios disponibles para las víctimas y sus hijos de violencia doméstica y violencia sexual, empoderar a los sobrevivientes para que logren su autosuficiencia económica y aumenten sus habilidades laborales y aumentar la respuesta de la comunidad rural para proporcionar seguridad y bienestar a las víctimas y sus hijos víctimas de violencia doméstica y violencia sexual.

Para ello, CAISS cuenta con varios servicios y componentes de apoyo, destacándose: expertas en manejo de casos y coordinación de servicios, terapias psicológicas, terapias psicosociales, orientación sobre remedios legales al amparo de la Ley #54, plan de escape e intercesoria, autogestión, intercesora, consejera de carrera y analista de negocio para brindar a las víctimas sobrevivientes.

CAISS cuenta con un Equipo Comunitario de Respuesta Coordinada cuyo propósito es mejorar los servicios para garantizar la seguridad y el bienestar de la población sobreviviente de violencia doméstica y agresión sexual en las comunidades rurales de Coamo, Salinas, Santa Isabel y Orocovis.

“Este componente identificará nuevos miembros que se integren al equipo y estará compuesto por agencias, organizaciones y representantes de la comunidad con el propósito de brindar capacitaciones a los proveedores de servicios, personal y socios, así como a organizaciones relacionadas con la agresión sexual, personas mayores, inmigrantes y comunidad LGBTTQ. Contamos con tres sub comités creados, que son: el Comité de Políticas y Alianzas Estratégicas, el Comité de Prácticas y Capacitación y el Comité de Vivienda”, añadió Santiago Cabrera.

CAISS comienza funciones de inmediato y las personas interesadas en recibir sus servicios pueden llamar hacerlo a través del Hogar Nueva Mujer llamando al (787) 263-6473.