Captan al secretario de Salud en un “jangueo” con Félix “El Cano” Delgado

Unas imágenes que corren en las redes sociales captaron al secretario del Departamento de Salud, Carlos Mellado junto al exalcalde de Cataño, Félix ‘El Cano” Delgado compartiendo en un establecimiento junto a otro grupo de personas.

En la imagen publicada por “Tu Noticia PR” se puede ver a Delgado con una botella de cerveza en la mano parado justo al lado del secretario de Salud quien parece estar hablando con un grupo de amistades.

Sin embargo, Mellado indicó en declaraciones enviadas al noticiero Noticentro Al Amanecer de Wapa TV que solo saludo al exalcalde que enfrenta un caso por corrupción a nivel federal.

“Estaba compartiendo con mi familia y amistades y él vino a saludar, yo no estoy de acuerdo con sus acciones y las condeno. Ahora bien, no le niego un saludo a una persona, no estaba compartiendo con él”, expresó Mellado en las declaraciones reportadas a través del medio televisivo.

Del mismo modo, Mellado aseguró que suele saludar a todas las personas que se le acercan en la calle.

Delgado renunció a su puesto como alcalde de Cataño en noviembre del 2021 en medio de múltiples investigaciones por parte del Negociado Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés).

La acusación federal contra el exalcalde de Cataño Félix “El Cano” Delgado Montalvo alude a los regalos de al menos cinco relojes de lujo que le habría comprado el contratista municipal Oscar Santamaría, así como pagos en efectivo que el empresario le habría desembolsado para influenciar en el otorgamiento de un contrato a su compañía Waste Collection en el 2017.

Delgado Montalvo, quien firmó el acuerdo con la fiscalía federal en noviembre del 2021, según se desprende del expediente judicial, enfrenta un cargo por conspiración, soborno con fondos federales y ‘kickbacks’ (comisiones ilegales) en conexión con las transacciones que habría realizado para beneficio propio y de Santamaría.

De acuerdo con la acusación, presentada a través de un ‘information’ de la fiscalía federal –lo que implica que no pasó por la evaluación de un Gran Jurado–, Delgado Montalvo “recibió beneficios federales en exceso de $10,000.00 en el año calendario 2017, conspiró consciente y voluntariamente y acordó con la Persona A (Santamaría) solicitar, exigir, aceptar y acordar corruptamente, para su propio beneficio, objetos de valor de la Persona A, con la intención de ser influenciado y premiado en conexión con una transacción y serie de transacciones valoradas en $5,000.00 o más, incluyendo el contrato municipal de Cataño 2018-000108 para el alquiler de dos vehículos de la Compañía A (Waste Collection) propiedad de la Persona A”.