Análisis: Mensajes entre Verdejo y exesposa muestran ciclo de violencia, según experta

Al analizar los mensajes de textos entre Félix Verdejo y su exesposa Eliz Santiago Sierra presentados durante el juicio contra el exboxeador por el asesinato de Keishla Rodríguez Ortiz, la doctora Irma Lugo Nazario, coordinadora del Observatorio de Equidad de Género, pudo identificar en ellos el ciclo de violencia doméstica.

“No voy a esperar a enfermarme o que preñes a otra”, lee uno de los textos que le envió Santiago Sierra al exboxeador.

“No pasará nada de eso. Te lo juro. Déjame y no vas a vivir en paz”, replicó entonces Verdejo.

“No te voy a fallar. Tu eres la madre de mi hija con la que quiero estar. No tengo mente para nadie, Eliz”, continuó.

Santiago Sierra, por su parte, le contesta “Siempre me hiciste pasar como una loca tóxica. Ser la madre de tu hija no significa nada. Esto no es de hoy. Son nueve años en los mismo”.

La doctora Nazario explicó en el programa Día a Día que la amenaza que recibe Santiago Sierra al no responderle a Verdejo como él quiere es una manifestación de violencia.

“No te tiene que poner el puño encima. No tiene que haber violencia física, pero aquí ya vemos un círculo de violencia sicológica. Esta el proceso de separación, entonces él está buscando la reconciliación para que se dé ese proceso que se conoce como la luna de miel, pero se empiezan a dar otros espacios estresores”, dijo.

Indicó que en ocasiones esta amenaza no solo es física, también se puede dar la agresión sexual y puede llegar a convertirse en un feminicidio.

En otros de los mensajes que se han presentado durante el juicio, Verdejo le escribe a su exesposa en un intento de reconciliación.

“Estoy desconsolado de verdad”, le dice Verdejo.

“Vete a entrenar. Eso te despeja la mente”, contesta Santiago Sierra

“Si fuese así de fácil. Eliz eres la persona con la que quiero estar”, vuelve a escribir Verdejo.

“Tenías que pensar las cosas”, le advierte Santiago Sierra.

Verdejo le insitía a Santiago Sierra que lo perdonara. La situación supuestamente se da por la relación que el expúgil sostuvo con Keishla Rodríguez y con quien esperaba un hijo.

“Eliz no creo esto. Se me hace difícil digerir esto. Yo solo busco una segunda oportunidad y no te vas a arrepentir”, le escribe Verdejo.

“Esas son las mismas palabras de siempre. No cedas ante las tentaciones. No haces que ninguno de tus cueros me respete”, contesta Santiago Sierra.

La doctora recalcó que las manifestaciones de violencia en una relación de pareja se puede manifestar mediante violencia sicológica, física y la sexual. Algunas de las manifestaciones son minimizar y culpar, intimidación, abuso sexual, abuso físico, amenazas, dominación, humillación yser posesivo, varios de los que según la doctora se desprenden de los mensajes enviados por Verdejo a su exesposa.

“Cuando ya la mujer esta clara, que ha tomado la decisión de separación es cuando hay mayor peligrosidad para ella en una relación de pareja. Aquí vimos esa peligrosidad hacia el caso de Keishla pero Eliz también estuvo en ese proceso porque ella estuvo sufriendo esa violencia de otra forma, no directamente, pero a través de tantos años también”, sostuvo Nazario.

De igual manera, Nazario sostuvo que en la relación entre Keishla y Verdejo ya se habían presentado unos indicios de peligrosidad. Como ejemplo estableció el consejo que le había dado su progenitora cuando esta le indicó que se iba a encotrar con Verdejo porque supuestamente ya este le había manifestado que quería ver las pruebas de embarazo y que no quería el bebé.