Presidente del Senado insiste en dejar para próxima sesión ordinaria aumento salario a jueces

El presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, insistió el domingo que se tomó la decisión de atender el aumento de salario de los jueces y juezas en la próxima Sesión Ordinaria para tener listo el Plan de Clasificación y Retribución que aumentaría el salario de todos los empleados de la Rama Judicial.

“Desde el principio se dijo si no están atadas las garantías de los ajustes salariales a los empleados de la rama judicial no estamos en posición de considerar algún otro proyecto. Esa ha sido la verdad siempre. Al día de hoy, al no tener el documento que certifique [el Plan de Clasificación y Retribución], el caucus de mi delegación acordó no atender la medida hasta tanto se tenga la certeza de que hay un Plan de Clasificación certificado y aprobado y que puedan entrar en vigor juntos”, dijo Dalmau Santiago.

“Lo comenté también con algunos compañeros portavoces de los demás partidos y expresamos diferentes maneras de pensar en cuanto a si se debía o no atender la situación de esta manera y la conclusión a la que yo recibí es que entonces ese proyecto debe ser atendido una vez el plan de clasificación de los empleados de la rama judicial sea certificado por la Junta de Supervisión Fiscal”, añadió.

También se avaló el Sustitutivo del Senado al Proyecto del Senado 100 y Proyecto del Senado 854 para enmendar la “Ley para la protección conservación y manejo de los arrecifes de coral en Puerto Rico”, con el fin de adaptarla a la política pública establecida en la Ley Núm. 33-2019, conocida como “Ley de mitigación, adaptación y resiliencia al cambio climático de Puerto Rico; aclarar el uso de los ingresos por multas; crear un Fondo Especial; y establecer como delito el hurto, tráfico y daño de corales y arrecifes de coral protegidos y definir sus penas.

“En respuesta a la desatención del ejecutivo, presenté el Proyecto del Senado 854 que es uno de los cobijados dentro del sustitutivo, y propone la siembra de corales y establecer controles que impidan las actividades que producen sedimentación nociva. Solo faltaría puntualizar que serán efectivas si el liderato del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales realiza su deber ministerial. La experiencia con la fiesta celebrada en el cayo es una denuncia elocuente de la falta de disposición de la institución para velar por nuestros recursos naturales”, sostuvo la senadora María de Lourdes Santiago Negrón.

A su vez, el senador, William Villafañe Ramos expresó que: “esto es una muralla acuática que nos ayuda a proteger las costas y la vida marina. La protección de los arrecifes es una política de avanzada, y debemos buscar otros mecanismos para que los arrecifes puedan curarse y también cultivarlos donde hacen falta en las costas”.

Además, se aprobó la Resolución Conjunta del Senado 280 que busca ordenar al Departamento de Transportación y Obras Públicas, en conjunto con los municipios de Puerto Rico, identificar las carreteras y puentes localizados cerca de la línea de agua o dentro del alcance de la inundación por aumento del nivel del mar y desarrollar un plan de acción con el fin de que estas estructuras queden fuera del alcance de los efectos de inundación y erosión costera.

En su turno sobre la medida, la senadora María de Lourdes Santiago Negrón manifestó que “hay carreteras en Puerto Rico que ya son absolutamente intransitables en caso de eventos atmosféricos, con la consecuencia de dejar comunidades aisladas y algunas, de llegar un evento de magnitud considerable, podrían sencillamente colapsar… En el informe de la medida se encuentran recomendaciones adicionales del Colegio de Ingenieros que debería adoptar el Departamento de Transportación y Obras Públicas quien curiosamente se opone a la aprobación de esta medida”.

Finalmente, el Alto Cuerpo consideró cuatro calendarios de medidas durante el último día de aprobación; ahora se estarán atendiendo las piezas legislativas que estén en asuntos pendientes, los nombramientos y los informes en Comité de Conferencia.