Limitada la transportación accesible a la población con impedimentos en Puerto Rico

La población con impedimentos en Puerto Rico carece de un servicio de transportación accesible o funcional que le permita insertarse de forma efectiva a las numerosas y diversas actividades del diario vivir.

El informe de la primera encuesta del Consejo Estatal de Vida Independiente (CEVI) sobre transportación disponible para personas con impedimentos en la isla, reveló un servicio limitado, que afecta particularmente a la población con impedimentos auditivos, visuales y cognitivos.

“Sabemos que el poder escoger cómo, cuándo y a dónde movilizarse es esencial para acceder a la educación, el empleo, cuidado de la salud, la recreación y a todos los aspectos primordiales de la vida en comunidad”, expresó Ivonne Flores Pabón, directora ejecutiva del CEVI. “Nuestra meta es entender el panorama actual para crear conexiones que maximicen los servicios de transportación existentes y presentar modelos que se puedan replicar en la mayoría de las regiones o identificar los apoyos necesarios para mejorar la accesibilidad”, añadió.

El 81% de los municipios que participaron en la encuesta indicó tener algún tipo de transportación disponible para la población con impedimentos, mientras que la mayoría de los que contestaron (62%) señaló el sistema paratránsito como el método disponible para la población con impedimentos.

Aunque se infiere que al menos un 60% de todos los municipios en Puerto Rico tiene disponible algún tipo de transportación para la población con impedimentos, “la disponibilidad no se traduce en un servicio de transportación accesible o funcional para la población con impedimentos”, señala el informe.

Entre las barreras principales, se menciona la falta de accesibilidad sensorial, como marcadores táctiles en las paradas, orientación mediante comunicación simbólica y sistema Braille, entre otros.

Asimismo, el informe destaca la escasez de métodos digitales para acceder el servicio de transportación. “El 57.4% de los municipios que respondieron no cuenta con mecanismos de accesibilidad digital. El acceso a la información sobre las rutas, tipo de transporte, horarios, tiempo de espera, entre otros, es imprescindible para la población con impedimentos. La falta de aplicaciones, mapas digitales o páginas web accesibles para solicitar o tener información en tiempo real es una barrera para la planificación, acceso y uso del servicio de transportación”, dice el informe de CEVI.

. La falta de aplicaciones, mapas digitales o páginas web para solicitar o tener información en tiempo real es una barrera para el uso del servicio de transportación (Prostock-Studio/Getty Images/iStockphoto)

Limitado el propósito de los viajes

Los resultados también demuestran que la mayoría de los municipios limita el propósito de los viajes y el horario del servicio.

El 100% de los servicios de transportación municipal está disponibles para citas médicas, un 74.5% para gestiones esenciales y un 55.3% está disponible para actividades de recreación y socialización.

Sin embargo, los viajes para gestiones de empleo y educación están disponibles solo en el 35% de los municipios. “A pesar del alto porcentaje de disponibilidad para gestiones no médicas como las esenciales, siendo un dato positivo, es necesario recalcar que la educación superior, el empleo, la recreación y otras áreas deben ser consideradas como parte esencial de la vida diaria e independiente de todo ser humano”, lee el informe.

Igualmente se señala que el horario promedio de servicio está limitado a entre 7:00 a.m. y 3:00 p.m., mientras que los horarios extendidos no son la norma. “Al considerar las tareas cotidianas de las personas con o sin impedimento, los horarios de transportación no son compatibles con las actividades del diario vivir como tampoco con las actividades relacionadas a la educación, productividad, socialización e inclusión comunitaria”.

Falta de entrenamiento

Otro hallazgo del informe es la falta de consistencia en la capacitación que se requiere para los conductores que operan los sistemas transportación para la población. “Según lo indicado, no hay uniformidad entre los adiestramientos que deben recibir, ni requisitos educativos para conocer cómo trabajar con las personas con impedimentos y su diversidad”, se menciona.

De otro lado, la Región Este es la de menor disponibilidad del servicio de transportación en comparación con el resto de las regiones. De los ocho municipios que componen la región, seis respondieron y de estos, solo el 33% indicó tener transportación disponible para la población con impedimentos.

Recomendaciones

El informe hace una serie de recomendaciones para mejorar el servicio de transportación a las personas con impedimentos.

Algunas de las recomendaciones son: