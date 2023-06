Las tormentas causan daños y apagones en EEUU y dejan un muerto en Indiana

Resultado del paso de un tornado el domingo 25 de junio de 2023 en el condado Johnson En esta imagen tomada de un video, el tejado de una casa se ve muy dañado tras el paso de un tornado el domingo 25 de junio de 2023 en el condado Johnson, Indiana. (WRTV via AP) (AP)

SHOALS, Indiana, EE.UU. (AP) — Un tornado golpeó una casa, donde mató a una persona e hirió a otra en una jornada de mal tiempo en Indiana, Tennessee y otros estados, según un funcionario.

El tornado que golpeó la casa el domingo por la tarde formaba parte de un sistema de tormentas que avanzaba por el condado Martin, según WXIN-TV.

El director de la Agencia de Gestión de Emergencias del condado, Cameron Wolf, confirmó una muerte y una persona herida, según WXIN, que indicó que la vivienda estaba en una zona rural donde el fuerte viento derribó varios árboles.

Funcionarios de gestión de emergencias del condado no respondieron de inmediato a un email de The Associated Press pidiendo información adicional sobre las víctimas y la extensión de los daños.

La localidad de Shoals, capital del condado, se encuentra 137 kilómetros (85 millas) al suroeste de Indianapolis y 128 kilómetros (80 millas) al noroeste de Louisville, Kentucky.

También se registró un tornado en el condado Johnston, al sur de Indianapolis, según el Indianapolis Star.

Michael Pruitt, segundo del departamento de bomberos en Bargersville, Indiana, dijo al diario que una operación de búsqueda y rescate no había encontrado muertos ni heridos relacionados con el tornado en el condado Johnston después de que el departamento de bomberos recibiera una llamada sobre el derrumbe de una estructura en torno a las 16:15.

El tornado provocó daños en un radio de 6 kilómetros (4 millas) en torno a la Interestatal 69 y la indiana 135, y duró unos 15 minutos. Viviendas y tejados sufrieron daños, mientras que la caída de tendidos eléctricos podría impedir que el suministro eléctrico se reanudara durante varios días, apuntó Pruitt.

En Memphis, Tennessee, una compañía eléctrica informó de unos 120.000 hogares y negocios sin energía el domingo, mientras las tormentas con fuertes vientos derribaban árboles y causaban otros daños.