¡Hasta $500 mil anual! Revelan sueldazos que ganarán en Genera PR

Tras un requerimiento de información realizado por la Comisión de Desarrollo Económico, Planificación Telecomunicaciones, Alianzas Pública Privadas y Energía de la Cámara de Representantes, la empresa Genera PR entregó los documentos sobre cuántos empleados han contratado y cuánto cobrarán los mismos.

El Representante Luis Raúl Torres Cruz señaló que después de GENERA PR haberse negado en varias ocasiones a contestar el requerimiento de información que le hiciera la Comisión de Desarrollo Económico, Planificación, Telecomunicaciones, Alianzas Público Privadas y Energía, sobre los empleados contratados por Genera PR y sobre sus condiciones de empleo, finalmente entregaron los documentos y la información requerida, pero sujeto al reclamo del procedimiento para trato confidencial de información, según establecido en el Reglamento de la Cámara de Representantes.

El jueves, 22 de junio de 2023, la comisión que preside el representante Luis Raúl Torres llevó a cabo una vista ejecutiva en la que el licenciado Jorge Fernández Reboredo compareció en representación de Genera PR y expuso las razones para reclamar la confidencialidad de la información requerida.

Una vez recibido el testimonio del Lcdo. Fernández Reboredo, los miembros de la Comisión presentes, de todas las delegaciones, votaron por unanimidad a favor de determinar que los documentos requeridos constituyen información pública.

“Ante esta determinación de la Comisión, hacemos pública la información sobre la cantidad de empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica que aceptaron pasar a trabajar a Genera PR y la compensación que estos recibirán”,

El ingeniero Daniel Hernández fungirá como Director de Operaciones. Según los documentos, Hernández, no es empleado de Genera PR, sino que es contratista, con un paquete de salario y compensación que suma sobre medio millón de dólares al año, además de una bonificación inicial de $40,000 y posibles bonificaciones anuales.

La contratación del ingeniero Hernández, con fecha de efectividad de 8 de mayo de 2023, se hizo mediante una compañía que él incorporó en marzo de 2023, bajo el nombre de PR Grid Consulting, LLC.

“Esto levanta dudas sobre si esta compañía hará otros contratos con Genera PR, lo que puede representar conflictos de intereses por las funciones que acordaron delegarle mediante este contrato”, expresó Torres.

De otra parte, el representante indicó que, a junio de 2023, la AEE tenía 815 empleados, de los cuales 670 son trabajadores de las centrales generatrices y 145 son empleados de las oficinas centrales en Santurce.

De los 815 empleados de la AEE, 510 aceptaron moverse a Genera PR. Además, Genera PR contrató unos 58 empleados de la AEE, pero que no son empleados de las centrales generatrices y otros 15 fueron contratados siendo externos a la AEE.

“Entre todos estos, Genera PR informó haber contratado un total de 619 empleados, incluyendo al ingeniero Daniel Hernández, quien, como vimos, no es empleado, sino un contratista. Entre esos 619 empleados, cuatro ganan entre $200,000 y $299,000, uno gana sobre $385,000 y otro gana sobre $500,000, todos anualmente. Esto, sin incluir posibles bonificaciones anuales. Unos 59 empleados devengarán salarios entre $100,000 y $200,000; unos 540 empleados tienen salarios entre $50,000 y $99,999; unos doce empleados reciben un salario entre $47,000 y $49,999.

El representante indicó que todos estos salarios se pagarán anualmente con fondos públicos de la AEE, que salen de la factura de luz de los clientes del servicio eléctrico.

“Si comparamos estos salarios con los que estos mismos empleados devengaban en la AEE, veremos que una AEE en quiebra pagará mucho más en salarios, algunos hasta el doble o el triple. Esto no hace sentido. La matemática no da. El doble o el triple nunca será menos de lo que pagaba la AEE. Además, para muestra un botón basta…¿Ha logrado LUMA algún ahorro en la cantidad que nos facturan por la electricidad? La respuesta a esta pregunta la conocemos todos, tristemente. No me cabe duda alguna de que lo mismo sucederá con Genera PR. Así lo hemos advertido, tal como lo advertimos que pasaría con LUMA”, expresó

“Pero lo peor de todo, es que se permite a Genera PR premiar al ing. Daniel Hernández por sus supuestos logros sin precedentes en la AEE; logros tales como recomendar el cierre por meses de la Central Costa Sur, después de los terremotos del 2020 y el abandonar negligentemente el mantenimiento de las unidades generadoras de la AEE como parte de un plan maestro para justificar la privatización de esa corporación pública, privatización de la que se ha beneficiado el ingeniero Hernández al ocupar posiciones tanto en LUMA, como en Genera PR, ganándose cada vez más dinero, hasta alcanzar un salario de más de medio millón de dólares. A esto hay que sumarle los salarios que se le continuarán pagando a los trabajadores de la AEE que sean movilizados a otras agencias, las liquidaciones por renuncias para irse a trabajar a otras compañías incluyendo a Genera PR y los retiros adelantados que se pagarán a los empleados que decidieron separarse de la AEE”, añadió.

“Esto es insostenible y mientras tanto, el Gobernador Pedro Pierluisi Urrutia defiende estos contratos, mal llamados de Alianza Público Privadas y no le exige a la Autoridad para las Alianzas Público Privadas y a su Director, Fermín Fontanés Gómez, ni al Presidente de la Junta de Directores de esa Autoridad, Omar Marrero Díaz, que cumplan con su deber ministerial de supervisar y fiscalizar la ejecución de estos contratos para que, a pesar de sus cláusulas deficientes y leoninas se proteja el mejor interés del pueblo de Puerto Rico, que, después de todo, es a quien todos en las ramas de gobierno ejecutiva y legislativa debemos nuestra lealtad. Además, esta supervisión debe ir dirigida al cumplimiento de las cláusulas del contrato, principalmente aquellas que demandan que tanto LUMA Energy como Genera PR logren ahorros sustantivos para reducir la tarifa de energía eléctrica”, culminó.