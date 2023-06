Elizabeth Torres se compara con Donald Trump y no descarta aspirar en el 2024

En un video de doce minutos, la ahora exdelegada congresional Elizabeth Torres quien fue destituida de la posición por determinación del Tribunal de San Juan arremetió contra todo el mundo, se comparó con el expresidente Donald Trump y no descartó aspirar en las elecciones del 2024.

Torres fue enfática en que la determinación del juez Anthony Cuevas es parte de una “guerra” contra los conservadores de la isla.

“Es una guerra económica contra los conservadores, mucho dinero para destruir todo el conservadurismo en la isla de Puerto Rico y yo soy la voz conservadora más fuerte la que más se escucha dentro de Puerto Rico, fuera de Puerto Rico y yo soy la persona a la que le quieren cortar la cabeza como le están haciendo al presidente Donald Trump, a mi en menor grado obviamente pero vienen contra todos nosotros”, expresó.

Además, en sus expresiones no descartó la posibilidad de aspirar a un escaño público en las elecciones del año 2024.

“Cuando me hacen estas cosas yo digo, yo creo que yo hago falta en la política, yo creo que voy a tener que lanzarme. No era lo que quería pero lo voy a tener que hacer porque me quitaron este poder político que es más una mancha que una oportunidad pero me abre puertas en la capital federal”, añadió.

Del mismo modo, dijo que no descarta apelar la determinación del Tribunal de San Juan.

“De mi parte les digo que esto no termina aquí, hay un proceso que seguir. Esto no es una sentencia final y firme todavía porque tengo un proceso que continuar, va a haber una reconsideración va a haber en caso de que sea necesario acudir al (Tribunal) Apelativo pero nosotros no somos estúpidos, no somos ingenuos, sabemos cómo es que opera el sistema de Justicia de Puerto Rico, el secretario de Justicia le declaró la guerra a los conservadores...”, fue parte de lo que expresó en el video.

También acusó al juez que llevó el caso, Anthony Cuevas de tener “intereses personales” en cuanto a su nombramiento.

“Aparentemente está comprometido y le hicieron un canjeo como siempre hace el PNP, tú me das esto, yo te doy esto, córtale la cabeza a la muchachita porque si no, no vas a ser nombrado”, expresó.

Destituyen a la delegada congresional Elizabeth Torres por no hacer su trabajo

El juez Anthony Cuevas Ramos decretó la destitución de Elizabeth Torres Rodríguez como Delegada Congresional de Puerto Rico en la Cámara de Representantes del Congreso de los Estados Unidos.

El veredicto, anunciado el lunes, responde a un supuesto incumplimiento de las responsabilidades de su cargo.

“A tenor con lo anterior, se declara No Ha Lugar a la Moción solicitando desestimación por violación a la separación de poderes y vaguedad del estatuto presentada por la parte Peticionada. Adicionalmente, se declara Ha Lugar la Moción de sentencia sumaria presentada por el Gobierno de Puerto Rico. En vista de lo anteriormente expuesto, se dicta Sentencia destituyendo a la Sra. Elizabeth Torres Rodríguez como Delegada Especial o Delegada Congresional de Puerto Rico en la Cámara de Representantes del Congreso de los Estados Unidos, ante su incumplimiento con el Art. 12 de la Ley Núm. 167″, sentenció Cuevas Ramos.

Este mandato legal exige a la delegada llevar a cabo gestiones para defender activamente y a tiempo completo la admisión de Puerto Rico como un Estado de Estados Unidos, así como rendir informes de sus actividades cada noventa días.

El proceso inició el pasado año cuando se presentó un recurso especial de destitución de la delegada congresional, alegando que Torres Rodríguez no estaba cumpliendo con su cometido.

A pesar de las diversas apelaciones y recursos presentados ante el Tribunal de Apelaciones y el Tribunal Supremo de Puerto Rico, la decisión final recae en la sentencia de Cuevas Ramos. Con su veredicto, se cierra un largo ciclo de litigios.