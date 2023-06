Familia pide ayuda tras sufrir aparatoso accidente en Pensilvania

Tres miembros de la famalia Ruiz Rodríguez estuvieron al borde de la muerte tras un accidente en Pensilvania luego de realizar un viaje de vacaciones por varios estados.

Según reportó Telenoticias, una pareja y su hija de 36 años estuvieron disfrutando de New York, luego hicieron una parada en New Jersey donde alquilaron un carro para llegar hasta Pensilvania para ver una obra religiosa. Fue al salir del teatro el pasado 16 de junio que sufrieron el accidente vehicular.

“Ellos salen de la obra, ellos van camino a un lugar de comer concurrido acá y mi hermana me dice yo no me acuerdo en realidad como sucedieron las cosas, yo sé que yo voy guiando, ella contándome, y de momento cuando vuelvo a abrir los ojos, ya los paramédicos están encima de nosotros sacándonos. El carro quedó perdida total. Tuvieron que cortar las puertas para poder sacarlos”, narró Carlos Ruiz, hijo de la pareja accidentada a Telenoticias.

Tras el accidente tanto Ilia Rodríguez como su madre Ilianette Ruiz recibió varias fracturas en el cuerpo.

“Mi hermana que era la que estaba manejando tuvo fractura desde la cadera hasta la punta del pie. Ya le han hecho como tres operaciones. Mi mamá que iba atrás, tuvo fractura en la pierna derecha, ya se la operaron, le pusieron tornillo. Tuvo fractura en la mandíbula, en la quijada, una herida abierta en la cabeza”, dijo.

Don Carlos Ruiz aún permanece en intensivo con una fractura en el tobillo derecho y a causa del golpe, también tuvo una perforación en el intestino grueso.

“Lo tuvieron que operar ponerle una bolsita, pero no lo han podido cerrar bien porque ha estado bien inflamado”, relató.

Para ayudar a costear los gastos médicos de esta familia de Vega Baja puede enviar su aportación al 787.385.6060.