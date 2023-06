“Violadores de derechos humanos”: Jenniffer González critica apoyo de Cuba y Venezuela a independencia de Puerto Rico

Luego de que Comité de Descolonización de la Organización de Naciones Unidas (ONU), una vez más volviera a pedir a los Estados Unidos que se permita a los puertorriqueños ejercer la libre determinación de su estatus político, la comisionada residente Jenniffer González criticó a los países que durante sus ponencias apoyaron la independencia de Puerto Rico.

“No sorprende que Cuba, Bolivia, Nicaragua, Rusia, Siria y Venezuela, que se encuentran entre los peores violadores de derechos humanos y regímenes antidemocráticos del mundo, vuelvan a pedir la independencia de Puerto Rico en un intento por avanzar en sus agendas antiamericana y aumentar su influencia en la región. El pueblo de Puerto Rico rechaza enérgicamente este intento. Durante 106 años, los puertorriqueños han sido orgullosos ciudadanos americanos, han participado en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos en números récords y nuestra isla ha sido el hogar de importantes puestos militares de los Estados Unidos en todo el hemisferio occidental.

Del mismo modo, señaló que esta determinación “no le corresponde” al Comité de la ONU, sino al Congreso de los Estados Unidos.

“Como territorio de los Estados Unidos, y bajo la Constitución de los Estados Unidos, es el Congreso, no las Naciones Unidas, y ciertamente no un comité compuesto por regímenes autoritarios como la China comunista, Cuba, Irán, Nicaragua, Rusia y Venezuela, el que tiene la responsabilidad final para atender el estatus político de Puerto Rico. La Cámara de Representantes de los Estados Unidos aprobó una legislación histórica que le daría a la Isla la oportunidad de determinar democráticamente nuestro propio futuro, y continuaremos defendiéndolo sin temor”, añade.

González Colón reiteró que en repetidas ocasiones los puertorriqueños han escogido la estadidad como vía para resolver su estatus político y aseguró que estas otras naciones “deben tomar ejemplo” del proceso democrático que ha ejercido Puerto Rico.

“Una y otra vez, los puertorriqueños hemos dejado muy claro a través de nuestros votos, en elecciones justas y democráticas, algo de lo que estas naciones deberían tomar ejemplo, que queremos unirnos a nuestros compatriotas americanos en igualdad de condiciones como un estado de pleno derecho de la Unión. Confío en que, llegado el momento, los votantes de Puerto Rico ratificarán nuestro anhelo de estadidad y plena igualdad como ciudadanos americanos”, expresó en declaraciones escritas.

“Estas dictaduras no tienen credibilidad entre las naciones responsables. Si se tomaban en serio la autodeterminación, ¿por qué no permiten elecciones libres y justas supervisadas por observadores nacionales e internacionales creíbles? ¿Por qué continúan poniendo en peligro la seguridad y la prosperidad de todos sus ciudadanos? ¿Por qué no piden a Rusia que ponga fin a su invasión no provocada, inhumana e ilegal a Ucrania? La violencia, persecución, intimidación, represión que la gente de estos países enfrenta todos los días son evidencia de la hipocresía de los llamados líderes de estas naciones. Sentarse en este Comité mientras disfruta de la impunidad por sus crímenes es un insulto para aquellos de nosotros que apreciamos profundamente la democracia y la libertad”, sentenció. “A la gente de Puerto Rico y a nuestros compatriotas americanos en todos los estados, analicen detenidamente quién está pidiendo la independencia de la isla. Estos no son nuestros amigos y aliados”, culminó.

Durante el pasado jueves, el Comité de Descolonización de la ONU aprobó una resolución similar a las que le han dado paso en los pasados años donde se indica que Puerto Rico tiene derecho a “de manera soberana, tomar decisiones para atender sus urgentes necesidades económicas y sociales, incluidos el desempleo, la mariginación, la insolvencia y la pobreza y los problemas relativos a la educación y la salud”, según reportó la Agencia EFE.

Esta resolución fue aprobada con el aval de los representantes de países como Bolivia, Cuba, Rusia, Nicaragua, Siria y Venezuela.