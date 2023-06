Secretario de Salud dice que “ni le pasó por la cabeza” renunciar a su puesto

Tras expresiones realizadas por el presidente del Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico, Carlos Díaz, el secretario del Departamento de Salud aseguró que no renunciará a su cargo como exigió este.

Mellado fue enfático en que esta posibilidad “ni le pasó por la cabeza” tras las expresiones realizadas ayer por el galeno en varios medios de comunicación donde denunció una “crisis” en el sistema de salud de Puerto Rico.

“Jamás y nunca, el único que me puede pedir la renuncia es el gobernador de Puerto Rico que es mi jefe, no jamás. Ni me pasó por la cabeza”, expresó en entrevista con el periodista Julio Rivera Saniel en Noticentro Al Amanecer (WAPA TV).

Del mismo modo, tronó contra el presidente del Colegio de Médicos a quien le pidió que “dejara de ver Netflix” y observara el trabajo que este ha realizado en el Departamento de Salud.

“Que lea los medios, porque parece que él está viendo Netflix todo el tiempo, aquí hay una política pública que desde el principio se ha establecido. Se consiguieron los fondos más altos en la historia de Puerto Rico, se dice que se le aumente más del doble a los especialistas al 100%, 80% y 75%, se fiscaliza porque yo he estado en la calle, he estado más de tres meses enviando normativas, eso es por la parte de Vital que es el 45 por ciento de la población en Puerto Rico”, expresó Mellado en la entrevista televisiva.

Además, aseguró que se está fiscalizando a las aseguradoras privadas en Puerto Rico como el aviso de multa que se emitió en el día de ayer.

“Nosotros hemos estado trabajando con el poco presupuesto por la posición que tiene Puerto Rico en dos años hemos hecho más que lo que se hizo cuando comenzó la reforma de salud en 1994. Yo le pregunto al compañero Carlos Díaz: ¿A qué se refiere? Él tiene 15 propuestas, pues perfecto que las traiga”, añadió.

Por otro lado, Mellado aseguró que no tiene planes de lanzarse a un puesto político en las elecciones del 2024.

“Esto está al garete”: Presidente del Colegio de Médicos pide renuncia del secretario de Salud por “crisis” en el sistema

El presidente del Colegio de Médicos, Carlos Díaz, arremetió contra el funcionario y le pidió su renuncia. Díaz aseguró que hay una “crisis” en el sistema de salud de la isla y acusó al funcionario de estar pendiente a sus supuestas aspiraciones políticas.

“Yo entiendo con todo el respeto secretario, que está fallando en su gestión como secretario entiendo que tiene que dedicar más tiempo a esto, yo no tengo una agenda partido-políticas (sic.) yo represento a todos los médicos de todos los sectores, de todas las ideologías, yo no estoy en actitud de estar con posiciones políticas ni aspiro a nada, creo que el sí tiene esa aspiración y si tiene esa aspiración, perfecto se la respetamos, pero mientras sea secretario que actúe como secretario y no como candidato político. Eso es lo que yo le sugiero y si va a hacer eso, pues que renuncie como secretario y se dedique a su campaña política”, expresó Díaz en entrevista con Noticentro Al Amanecer (WAPA).

“El país está claro, los pacientes están claros, las organizaciones de salud, todos los proveedores que dialogo semanalmente con médicos, grupos médicos y diariamente con pacientes. Aquí hay una crisis que esto está al garete [...] lamento mucho las expresiones del secretario porque si alguien ha sido, proactivo, determinante, contundente, desde el primer día, desde agosto del año pasado, el Colegio y un servidor presentamos 15 alternativas para mejorar como primer paso el éxodo de médicos y profesionales y las condiciones de trabajo de nuestros médicos”, expresó.

Díaz aseguró que tras presentar esta propuesta nunca recibió una comunicación por parte del secretario de Salud para llevar a cabo una reunión y discutir las mismas. Del mismo modo denunció que Mellado “miró para el lado” cuando le propuso reunirse con el gobernador para discutir propuestas a favor de la clase médica del país.