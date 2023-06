¿Lloverá esta Noche de San Juan?

11 AM AST JUN 23 - Bulletin | Boletín: Tropical Storm | Tormenta Tropical #Bret



...BRET MOVING WESTWARD OVER THE EASTERN CARIBBEAN SEA... | ...BRET MOVIÉNDOSE HACIA EL OESTE SOBRE EL ESTE DEL MAR CARIBE...#PRwx #USVIwx https://t.co/aXghOT6QGi pic.twitter.com/fiaLH4OuwQ