Contralora revela inexistencia de procedimientos uniformes para transacciones de contabilidad integrada en el COR3

La Oficina Central de Recuperación y Reconstrucción y Resiliencia (COR3) de la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas de Puerto Rico revelan que no cuentan con un sistema de contabilidad computadorizado integrado que permita el registro de transacciones operacionales y financieras.

La auditoría realizada por la Oficina de la Contraloría de Puerto Rico señaló que la COR3 no contaba con reglamentación sobre los procedimientos de contabilidad y cuentas, ni sobre los procesos de conciliaciones bancarias. Esta situación contraria a la Carta Constitutiva de la COR3, tiene el efecto de que no existan procedimientos uniformes para las operaciones de las transacciones de contabilidad.

La falta de un sistema de contabilidad integrado impide tener una perspectiva completa y confiable de las operaciones financieras de la COR3. Por esta situación, la Autoridad no puede ejercer un control adecuado sobre los registros de contabilidad. Actualmente, las transacciones se procesan en tres sistemas diferentes. En el 2020 se comenzó un proceso de solicitud de propuesta para adquirir un sistema de contabilidad, pero no se concretó. En el 2021 se gestionó utilizar el sistema Lawson de la Autoridad, pero tampoco hubo resultados.

Uno de los hallazgos fue que, al 9 de noviembre de 2021, no se habían preparado las conciliaciones bancarias de dos de las 12 cuentas abiertas en enero de 2020: la cuenta Terremoto y la cuenta State Recovery Fund. Además, las conciliaciones bancarias de las otras diez cuentas se prepararon hasta dos años después de recibir el estado bancario y no fueron revisadas por el director asociado de Finanzas. Estas situaciones propician que se comentan errores con los fondos federales e impiden contar con información actualizada y confiable.

Contrario a la Ley 273-2003, Normas Contractuales sobre Independencia en las Auditorías de Entidades Gubernamentales, los contratos para llevar a cabo las auditorías financieras de 2018 al 2020, se otorgaron hasta 15 meses después del término de 30 días que establece la ley. Además, los auditores hallaron que los estados financieros auditados de 2019 y 2020, no se remitieron a la Federal Audit Clearinghouse (FAC), porque varios informes suplementarios no estaban preparados. El hecho de que la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) y la FAC no tengan el resultado de la auditoría a tiempo, puede ocasionar la retención o suspensión de los fondos federales.

Desde octubre de 2017 a marzo de 2022, la COR3 había desembolsado alrededor de $4 billones a 779 subrecipientes de los programas de Asistencia y Subvención. Por su parte, la Autoridad de Asesoría Financiera y la Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF) había desembolsado aproximadamente $543 millones para los gastos administrativos de la COR3.

Los auditores detectaron que el COR3 no mantiene un control adecuado del archivo de los expedientes de las conciliaciones bancarias. En la visita del área en dos fechas distintas con cuatro meses de diferencia, se observó que estos documentos estaban ubicados en un archivo abierto en el área de trabajo de la gerente de contabilidad.

En adición, en el informe se indicó que, al 9 de enero de 2022, no se habían redactado las minutas de 21 de las 78 reuniones celebradas del 2017 al 2021. Luego de transcurrido hasta más de cuatro años las mismas no habían sido presentadas a la Junta para su aprobación y firma. Además, del 2017 al 2021, no se había realizado un inventario físico de la propiedad mueble. Esto puede causar que se pierda la propiedad o se utilice para propósitos no oficiales.

El informe de la COR3 cubre el periodo del 23 de octubre de 2017 al 31 de mayo de 2022 y está disponible en www.ocpr.gov.pr.