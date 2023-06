Matrimonio transgénero es ejemplo de que el amor es lo que define a una familia

Todo comenzó con un mensaje por la red social, Instagram. Dana Pérez fue quien tomó la iniciativa de escribir y Esteban Landrau aún recuerda con emoción ese momento que los unió ya hace cuatro años y que los convirtió en la primera pareja transgénero en la isla en convertirse en padres.

“Oiga, oiga, dígame si le gustan las mujeres como yo para no perder la esperanza”, relató Esteban entre risas sobre el mensaje que le habría escrito Pérez para el 2019.

Cuenta Esteban que ella “fue al grano, sin ningún rodeo” y que ese mensaje despertó su interés, por lo que observó sus fotos en Instagram quedando cautivado por su belleza.

“Empecé a ver sus fotos y yo dije ´wao, pero qué mujer tan hermosa y está interesada en mí´”, confesó.

“Desde esa empezamos a textearnos, a hablar todos los días durante un mes entero. Ella quería que nos viéramos y por el trabajo se hacía bien difícil. Eso fue como para febrero, en marzo para mi cumpleaños decidimos encontrarnos por primera vez en persona en Miami y de ahí para acá, ya llevamos cuatro años”, compartió sobre el inicio de la relación.

La química entre la colombiana y el puertorriqueño fue innata y a los siete meses de relación decidieron detener sus tratamientos hormonales para su cambio de género y así poder tener un bebé y formar una familia.

“Lo que nos unió a nosotros desde el primer instante fue el sueño de los dos de ser padres. Eso fue una de las primeras cosas que nos unió y entonces decidimos tenerlo ya después de siete meses de nosotros tener una relación. Todo el mundo decía ´tan rápido, ustedes no se conocen, esto, lo otro´, y nada, nosotros teníamos una química bien bonita y decidimos parar el tratamiento hormonal para poder tener los baby porque uno de los efectos secundarios del tratamiento hormonal es que puedes perder la fertilidad. Y entonces, por eso fue que lo quisimos hacer más temprano”, manifestó Esteban.

El médico les había recomendado que comenzaran la búsqueda del bebé a los dos meses después de haber detenido el tratamiento.

“Lo empezamos a buscar y se nos dio de una”, contó.

Y el 16 de julio de 2020, el pequeño Ariel llegó a sus vidas tras un parto que, aunque Esteban intentó que fuera natural, el panorama cambió ante los dolores de parto que se extendieron por 24 horas.

“Lo intenté natural, pero estuve 24 horas aguantando dolores y no aguanté más na´ y le dije al doctor, ´mira ya no aguanto más, sáqueme ese muchachito. Y me dice, ´Esteban tú estás seguro, que puede pasar esto´… Sáquemelo ya no aguanto más, ya llevo 24 horas aquí. Y cuando me hicieron la cesárea, ahí mismo todos los que estaban en la sala, dijeron ´wao, con razón ese muchacho no quería salir´, porque estaba demasiado de grande”, dijo sobre uno de los momentos más felices de su vida.

Reconoce que al verlo por primera vez el sentimiento fue único e indescriptible.

“Ay no, eso es un sentimiento que no se puede explicar. Cuando escuchamos su primer llanto... Ese amor que uno le tiene a un hijo, eso no tiene explicación. Uno hace por ellos, lo que sea. El amor de un hijo es el verdadero amor que uno se puede encontrar”, dijo.

Ariel, la alegría de su hogar, ya cumple tres años y planifican celebrarlo con una visita a los parques de Disney en Orlando, Florida.

Su papá lo describe como súper amoroso y cariñoso, pero que también tiene su carácter.

“Yo no sé si es de Dana o si soy yo pero tiene el peor carácter. Tiene una combinación chévere de los dos. Como dicen los abuelos, ´ahí la van a pagar ustedes´”, comentó entre risas.

Se disfrutan la crianza

Esteban relata que se han podido disfrutar la crianza de Ariel al máximo, aunque desearía poder tener un poco más de tiempo. Actualmente hace los ajustes para lograrlo porque al tener dos trabajos, se le dificulta compartir más con el pequeño.

“Los dos nos hemos podido disfrutar la etapa completa de Ariel porque como yo trabajo remoto y Dana cuando trabaja sale rápidamente por uno o tres días y regresa, pues realmente los dos siempre hemos estado con Ariel en la casa. Nunca hemos tenido que meterlo en un cuido”, apuntó.

Relata que en las mañanas se dedica a atender a sus clientes como entrenador personal, luego trabaja para un centro que atiende a la comunidad LGBTIQ y en las tardes vuelve a entrenar a sus clientes.

“Literalmente trabajo desde las 5 de la mañana hasta las 8 de la noche. Y pues no me he podido disfrutar el tener más tiempo para jugar, ver una película, cosas así con el nene que no sea sábado y domingo”, indicó.

“Dana sí puede hacer eso y, obviamente, por eso él también es más apegado a ella. Ella le presta más atención”, añadió.

La pareja prepara Ariel para ir a la escuela en agosto para que pueda compartir e interactuar con otros niños de su edad.

Dana, por su parte, trabaja como modelo y actriz. Adelantó Esteban que recientemente Dana trabajó para una serie titulada “Punto Final” en Colombia. De hecho, Esteban acababa de dejarla en el aeropuerto pues realiza un viaja a su natal Colombia junto a su hijo Ariel para compartir con la familia y cumplir compromisos profesionales.

Mientras, Esteban indicó que aquí en la isla a Dana se le ha hecho difícil emprender una carrera.

“Dana trabajó en telenovelas, aquí en Puerto Rico no hay mucha actuación que digamos y en cuestión de los show en los diferentes negocios del ambiente, donde se pasa la comunidad, a lo que se le llama transformismo, pues siempre contratan a las mismas. Nunca le dan oportunidades ni a las que están iniciando ni a las que llegan de afuera”, sostuvo.

“Dana en Colombia es súper reconocida como actriz y mujer trans, allá ella es una artista”, sostuvo.

En tanto, esta no es la primera vez que hace un comercial. Precisamente en la isla, tanto Dana como Esteban y el pequeño Ariel, son parte de la publicidad de la Compañía de Turismo.

Indicó Esteban que la Compañía de Turismo tenía el interés de presentar diversas familias por lo que le hicieron el acercamiento por las redes sociales. Explicó que las fotos se realizaron hace un tiempo en diferentes lugares, pero la Compañía las ha publicado esporádicamente.

“Nos encantó y las fotos nosotros no las habíamos visto. Las vemos cuando las van ´posteando´ poquito a poco”, sostuvo.

Ofensas en redes sociales

Esteban asegura que aunque aún en la sociedad falta mucho por aprender, nunca le han faltado el respeto en la calle, pero sí en las redes sociales.

“Siempre hay uno que otro que se tira su comentario en ofensa. Como ahora mismo en esas fotos, alguien escribió que ´hay que felicitar al papá que es Dana´ cuando en realidad el padre soy yo y Dana es su mamá. Siempre está ese ataque. O ´pobre niño que lo están engañando´. ´Pobre niño, qué le van a decir, ‘¿le van a contar la verdad?´, ¿qué verdad?, él sabe que tiene una mamá trans y un papá trans. A él no se le va a ocultar absolutamente nada”, relató.

No obstante, dice estar listo para explicarle a Ariel que además de un niño y una niña como le puedan enseñar en la escuela, también hay personas transgénero. Manifestó que su único temor “es que él se sienta o quiera ser como nosotros”.

“Sinceramente yo quisiera que el siga siendo Ariel, que siga siendo un hombre sin género, yo no quisiera que él fuera un hombre trans como nosotros porque todo padre no quiere que pase por lo que uno haya pasado. Que él no tenga el rechazo de la humanidad, de los seres queridos, familiares que nosotros en algún momento dado tuvimos”, manifestó.

“Claro, si esa es su decisión yo lo voy a amar y lo voy a aceptar y lo voy a apoyar siempre, pero que ojalá que no, pero si sí, yo lo voy a apoyar como quiera”, apuntó.

Reconoció que él fue bendecido porque nunca vivió el rechazo de un amigo, ni de su familia.

“Yo estuve bendecido por ese lado, pero sí sé que la experiencia de una mujer trans es sumamente más difícil que el de un hombre transgénero, porque la mayoría de los hombres transgénero pasan desapercibidos por ahí y tú no sabes ni que son trans. Pero a la mayoría de las mujeres trans se les nota su transición y de verdad que la humanidad es cruel. Y pues por eso es que yo no quisiera que mi hijo pasara por esas situaciones. También a la mayoría de la mujeres trans le niegan trabajos, y tienen que estar recurriendo a lo que es trabajo sexual y todas esas cosas”, sostuvo.

Ante estas situaciones que aún vive la comunidad LGTBIQ+, Esteban tiene un reclamo simple, que los amen, respeten y tengan empatía.

“No buscamos aceptación, simplemente que nos respeten. Los derechos son para todos. Esto no se trata de quien es mujer o quién es hombre ni quién es más que quién. Todos somos seres humanos y todos tenemos que amarnos como somos”, puntualizó.