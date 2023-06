Seleccionan a estudiantes de la UPR Aguadilla para trabajar proyectos ambientales de la EPA.

De las cuatro posiciones que había disponibles para el internado de verano de la EPA, todas fueron otorgadas a los estudiantes de la Universidad de Puerto Rico (UPR), recinto de Aguadilla, por sus perfiles académicos y sociales, para trabajar proyectos ambientales.

Cinco estudiantes del Departamento de Ciencias Naturales de la Universidad de Puerto Rico en Aguadilla (UPRAg) fueron seleccionados para participar en el internado de verano auspiciado por el Departamento de Educación Federal de los Estados Unidos, bajo el programa: Title III-Minority Science and Engineering Improvement Program (MSEIP), en colaboración con la Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés).

“En la convocatoria inicial, consideraban a cuatro vacantes para el internado de verano y evaluando el perfil educativo de los estudiantes de UPR en Aguadilla, solicitaron un estudiante adicional con estudios en Tecnología Ambiental”, detalló el director del proyecto del MSEIP de la UPR en Aguadilla, el Dr. Jesús Lee Borges

Los estudiantes seleccionados son: Víctor Nieves-Santiago, Gil Valentín-Vázquez, Luis Pratts-Pérez, Paola Rodríguez-Montoya y Dyandra Lassalle-Vega, han sido elegidos por sus logros académicos, su dedicación a causas ambientales y por sus estudios con enfoques en Tecnología Ambiental y Biología de dicha institución.

Durante el verano, tendrán la oportunidad de contribuir a proyectos ambientales de la EPA en Cincinnati, Ohio y Chattanooga, Tennesse. Y para apoyar a su participación, cada estudiante recibirá una subvención financiera de más de $17,000 para cubrir sus gastos.

“Este internado de verano de la EPA es una oportunidad única para que los estudiantes adquieran experiencia práctica en un ambiente real de trabajo, mientras contribuyen al cuidado del medio ambiente y la protección de la salud humana”, mencionó el profesor del Departamento de Ciencias Naturales de la UPRAg, el Dr. Lee-Borges.

Tres participantes del internado compartieron sus expresiones sobre esta oportunidad.

“Esta oportunidad es excepcional, ya que me permitirá adquirir valiosa experiencia práctica en mi campo de interés. Me siento agradecido por poder desarrollar aún más mis habilidades y conocimientos, lo que en última instancia me acercará a mis metas a largo plazo”, expresó con entusiasmo el estudiante Víctor Nieves Santiago.

“Este internado es único y emocionante, me permitirá realizar investigación y utilizar metodologías avanzadas en STEM. Además, podré hacer networking con profesionales del campo, lo que me ayudará a desarrollar conexiones valiosas para enfocar mi camino profesional con mayor claridad”, recalcó la estudiante Paola Rodríguez Montoya.

Por otro lado, el joven Luis Pratts Pérez no podía creer su selección al internado de la EPA y nos expresó:

“Fue una gran sorpresa para mí, pero estoy emocionado de tener la oportunidad de pasar este verano en un entorno tan interesante. Esta experiencia me motiva más que nunca para trabajar duro y lograr mis objetivos profesionales”.

“En la UPR en Aguadilla estamos comprometidos con el éxito académico y profesional de nuestros estudiantes y nos enorgullece apoyarlos en la búsqueda de oportunidades de aprendizaje práctico con experiencias enriquecedoras. Felicitamos a nuestros estudiantes por haber sido seleccionados para el programa de internado de verano de la EPA y esperamos que esta experiencia sea una de