“Esto está al garete”: Presidente del Colegio de Médicos pide renuncia del secretario de Salud por “crisis” en el sistema

Tras unas expresiones del secretario del Departamento de Salud, Carlos Mellado, el presidente del Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico, Carlos Díaz, arremetió contra el funcionario y le pidió su renuncia.

Díaz aseguró que hay una “crisis” en el sistema de salud de la isla y acusó al funcionario de estar pendiente a sus supuestas aspiraciones políticas.

“Yo entiendo con todo el respeto secretario, que está fallando en su gestión como secretario entiendo que tiene que dedicar más tiempo a esto, yo no tengo una agenda partido-políticas (sic.) yo represento a todos los médicos de todos los sectores, de todas las ideologías, yo no estoy en actitud de estar con posiciones políticas ni aspiro a nada, creo que el sí tiene esa aspiración y si tiene esa aspiración, perfecto se la respetamos, pero mientras sea secretario que actúe como secretario y no como candidato político. Eso es lo que yo le sugiero y si va a hacer eso, pues que renuncie como secretario y se dedique a su campaña política”, expresó Díaz en entrevista con Noticentro Al Amanecer (WAPA).

“El país está claro, los pacientes están claros, las organizaciones de salud, todos los proveedores que dialogo semanalmente con médicos, grupos médicos y diariamente con pacientes. Aquí hay una crisis que esto está al garete [...] lamento mucho las expresiones del secretario porque si alguien ha sido, proactivo, determinante, contundente, desde el primer día, desde agosto del año pasado, el Colegio y un servidor presentamos 15 alternativas para mejorar como primer paso el éxodo de médicos y profesionales y las condiciones de trabajo de nuestros médicos”

Díaz aseguró que tras presentar esta propuesta nunca recibió una comunicación por parte del secretario de Salud para llevar a cabo una reunión y discutir las mismas. Del mismo modo denunció que Mellado “miró para el lado” cuando le propuso reunirse con el gobernador para discutir propuestas a favor de la clase médica del país.

Sobre las expresiones del secretario que aseguran que la situación en el sistema de salud del país está en condiciones óptimas, este aseguró que el gobierno pretende: “hacer creer que las cosas están bien, como el que tira basura y tira para debajo de la alfombra, aquí hay una crisis en el sistema de salud”.

Durante el día de ayer, Carlos Mellado escribió una publicación donde defiende su gestión como secretario y se expresa directamente sobre el presidente del Colegio de Médicos invitándolo a trabajar para “mejorar la salud del pueblo”.

“Los cambios que estamos logrando en el sistema de salud son indiscutibles. Aumento en las tarifas a especialistas, subespecialistas y proveedores de salud mental, aumento en las residencias médicas, mayores fondos a los centros de salud subvencionados por el Gobierno, y logramos un pago especial para apoyar la formación de nuevos profesionales y priorizamos el servicio de salud en beneficio de las Islas Municipios. Estamos fiscalizando a las aseguradoras y a los centros de salud para que los fondos asignados a los servicios de salud sean utilizados como corresponde. Falta mucho por hacer, pero esta administración ha sido la única que ha hecho cambios trascendentales en el sistema de salud, como nadie había hecho.

El compañero Carlos Díaz debe enfocarse en ayudar en esta gesta. Me encantaría que en vez de estar criticando en los medios de comunicación, se reúna conmigo para ver como aunamos esfuerzos en común para mejorar la salud del pueblo. Las puertas de mi oficina siempre estarán abiertas para discutir ideas concretas, pero no me prestaré para participar en agendas político partidistas. Además, nos gustaría más de su ayuda en los esfuerzos a nivel de Washington DC con las peticiones que necesita nuestra clase médica”, fueron las expresiones del secretario.