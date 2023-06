Por tormenta Bret, Guardia Costera establece la condición de puerto WHISKEY para Puerto Rico e Islas Vírgenes

El capitán del Puerto de la Guardia Costera en San Juan estableció la condición de puerto WHISKEY desde ayer martes a las 8 00 de la noche para Puerto Rico e Islas Vírgenes de Estados Unidos debido a la tormenta tropical Bret.

El capitán instó a la comunidad marítima a permanecer vigilante y tomar las precauciones necesarias a medida que la tormenta tropical Bret avanza hacia el Caribe.

Durante la condición de puerto WHISKEY, las instalaciones portuarias están actualmente abiertas a todo el tráfico comercial y todas las operaciones de transferencia pueden continuar mientras se mantenga la condición WHISKEY.

De igual manera, aconsejó a las embarcaciones de recreo que busquen un puerto seguro. Se recuerda a las instalaciones marítimas y portuarias que revisen y actualicen sus planes de respuesta a condiciones climáticas severas y que hagan las preparaciones adicionales necesarias para estar adecuadamente preparadas en caso de un posible impacto en el área.

Durante la condición de puerto WHISKEY, se advierte a los marineros que no hay refugios seguros en estas instalaciones, y los puertos están más seguros cuando el inventario de embarcaciones es mínimo. Se debe planificar la salida del puerto de todas las embarcaciones comerciales oceánicas de más de 500 toneladas brutas antes de que se establezca la condición de puerto YANKEE. Las embarcaciones que deseen permanecer en el puerto deben solicitar la aprobación del capitán del puerto.

La Guardia Costera está aconsejando al público estos importantes mensajes de seguridad:

Aseguren sus pertenencias. Se insta a los propietarios de embarcaciones grandes a trasladar sus embarcaciones a marinas interiores donde serán menos vulnerables a romper sus amarres o a sufrir daños. Las embarcaciones que se pueden transportar en remolque deben ser retiradas del agua y almacenadas en un lugar que no sea propenso a inundaciones. Aquellos que dejen sus embarcaciones en el agua deben recordar quitar las EPIRB y asegurar los anillos de vida, los chalecos salvavidas y las embarcaciones pequeñas. Estos artículos, si no se aseguran adecuadamente, pueden soltarse y requerir que se desvíen valiosos recursos de búsqueda y rescate para asegurarse de que las personas no estén en peligro.

Manténganse alejados de las playas. La altura de las olas y las corrientes suelen aumentar antes de que una tormenta toque tierra. Incluso los mejores nadadores pueden caer víctimas de las fuertes olas y corrientes de resaca causadas por los huracanes. Los nadadores deben mantenerse alejados de las playas hasta que los salvavidas locales y los oficiales de la ley digan que el agua es segura.

Estar preparados. Los residentes del área deben estar preparados desarrollando un plan familiar, creando un kit de suministros para desastres, teniendo un lugar a donde ir, asegurando su hogar y teniendo un plan para las mascotas. Se puede encontrar información en la página web del Centro Nacional de Huracanes.

Estar informados. El público debe monitorear el progreso y la fuerza de la tormenta a través de la televisión local, la radio e Internet. Los navegantes pueden monitorear su progreso en el canal 16 de la radio VHF. También se puede obtener información sobre advertencias y avisos para embarcaciones pequeñas en el canal 16 de la radio VHF.

Para obtener la información más actualizada sobre las actualizaciones de las condiciones del puerto en Puerto Rico y las Islas Vírgenes de Estados Unidos, visite https://homeport.uscg.mil/port-directory/san-juan. Se puede encontrar más información meteorológica sobre el progreso de la tormenta tropical Bret en https://www.nhc.noaa.gov.