Madre de Keishla Rodríguez identifica a Félix Verdejo como el asesino de su hija

Una vez seleccionado el jurado para el caso en contra del exboxeador Félix Verdejo por el asesinato de Keisha Rodríguez Ortiz hace poco más de dos años, la fiscalía y la defensa iniciaron hoy sus argumentos iniciales ante el juez federal Pedro Delgado.

Como primer testigo la fiscalía sentó a la madre de Keishla, Keila Ortiz, quien entre lágrimas tuvo que identificar en fotos a su hija y describirla. Según Telenoticias dijo que era “una niña de buen corazón, amable, buena hija, hermana y siempre queriendo ayudar a quien necesitara su ayuda”. También resaltó su amor por los animales.

“La mejor hija que un padre pudiera tener”, señaló.

También Ortiz tuvo que identificar a Verdejo, proceso evidentemente difícil para ella. La fiscal Jeannette Collazo le indagó en sala si lo había visto. Ortiz le contestó “No puedo hacerlo”. Le cuestionó nuevamente si podría mirarlo y Ortiz señaló a Verdejo al decir “es ese, Félix Verdejo, ese, el de camisa marrón”.

De igual manera, Ortiz recordó una video llamada que tuvo con su hija antes de su muerte, y que quedó en una captura de su teléfono porque ese día Keishla le decía que estaba embarazada. La captura es una foto de ella con la prueba de embarazo.

Dijo que en esa llamada su hija le dijo también que Verdejo iría a su casa para ver las pruebas de embarazo. Según Ortiz, le había advertido a Keishla que se mudara a Estados Unidos por el temor que le había expresado de las amenazas que Verdejo ya le había hecho. Cabe destacar que Verdejo mantuvo una relación extramarital con Keishla.

Ortiz señaló que su hija deseaba tener al bebé y estaba dispuesta a criarlo sola. Narró que se comunicó con Verdejo luego de saber que Keishla no había llegado de su trabajo.

“Yo le pregunté a él tres veces, ¿dónde está mi hija? y él con su voz nerviosa dijo, ‘yo no sé, yo no sé'. ¿Dónde está mi hija?, ya me estás mintiendo. Ella me dijo que tú ibas a ir a donde ella. Le volví a preguntar y me dijo, ‘yo no sé'. Le dije ahora mismo me montaré en un avión”, dijo sobre lo que hizo posteriomente.

Explicó que su instinto de madre le decía que algo estaba mal. A su llegada a la Isla, primero visitó la residencia de Keishla y luego una casa de aborto.

Recordó cuando acudió el pasado 1ro de mayo al Instituto de Ciencias Forenses para identificar el cuerpo de su hija. Relató que la foto mostraba el cuerpo de su hija con un tatuaje de un diamante, que se lo había realizado en homenaje al apodo del expúgil, El Diamante.

Posteriomente le mostraron un foto de Verdejo en sala y esta lo identificó como el asesino de su hija. Luego de esas expresiones, Verdejo bajó su cabeza.

La fiscal Jeannette Collazo narró cronológicamente lo que pudo haber pasado ese 29 de abril del 2021 cuando Keishla, quien esperaba un hijo del expúgil, dejó de contestar su teléfono. Fue esta acción la que alertó a su hermana Bereliz Rodríguez quien alertó a la familia y a las autoridades. Collazo también estableció que fue la hermana de la víctima quien recibió la confirmación por parte del jefe de Keishla que esta no había llegado a trabajar.

De igual manera indicó que había mensajes de textos entre Luis Cádiz Martínez, a quien se le imputa ser coautor del crimen, Verdejo y Keishla. Señaló la fiscalía que los mensajes fueron borrados pero que se presentarán como parte de la evidencia del caso.

La defensa, en tanto, afirmó que Verdejo “solo amo a Keishla” y “la amo siempre”. Añadió que “Verdejo sabe la verdad” y que se demostrará en el juicio que supuestamente Cadiz fue el responsable de este asesinato.

Escogen el jurado

Más temprano el juez Delgado dio a conocer la selección del jurado que quedó conformado por 12 en propiedad y seis suplentes. Son nueve varones y tres féminas, cinco de los cuales no tienen hijos y tres son solteros. Los alternos son cuatro hombres y dos mujeres.

El jurado fue escogido de un primer panel de 60 personas y la mayoría no son del área metropolitana. El proceso que inició ayer se extendió hasta esta mañana, algo que es inusual en el tribunal federal.

El juez le leyó al jurado las instrucciones y detalló los elementos que la fiscalía debe de probar para poder encontrar a Verdejo culplable de los cargos que se le imputan.

A Verdejo se le acusa de robar un carro el cual resultó en muerte, asesinato de un feto y secuestro que resultó en muerte.

Si es declarado culpable, Verdejo podría ser sentenciado a cadena perpetua. El veredicto de culpabilidad debe ser unánime.