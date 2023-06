Jesús Manuel Ortiz nombra dos comités de trabajo para la reorganización electoral del PPD

El presidente del Partido Popular Democrático (PPD), Jesús Manuel Ortiz anunció la creación de dos comités de trabajo enfocados en la reorganización del Partido Popular Democrático. Durante su campaña, enumeró una serie de iniciativas entre las que mencionó la creación del “Task Force Metropolitano” y el Grupo Especial de los 15.

“Como todos saben, una de mis prioridades será la reorganización del Partido. Por eso anoche presenté a la Junta de Gobierno nuestro Plan de Trabajo. Cada una de las iniciativas necesitará del apoyo de mucha gente. Por eso, hoy estamos anunciando la creación del Task Force Metropolitano y del Grupo Especial de los 15. Todos ellos, estarán enfocados en puntos específicos de la reorganización de nuestro partido”, expresó Ortiz.

El Task Force Metropolitano, tendrá como encomienda diseñar un proceso de reorganización específico para los municipios de San Juan, Bayamón y Guaynabo. Para eso planean trabajar con el liderato local para desarrollar un Plan de Trabajo ajustado a la realidad actual de estos municipios, teniendo en cuenta la participación electoral y la cantidad de electores populares en los diversos precintos.

“Siempre, me he sostenido en que las realidades y necesidades de los municipios son diversas. El plan de trabajo que se aplica en San Juan no necesariamente es el mismo en el resto de los municipios, por eso, la importancia de este grupo […]. A este grupo inicial, se unirá el liderato local de cada municipio, los presidentes municipales y de precintos de cada uno de los municipios, legisladores municipales, exfuncionarios electos por estos pueblos”, manifestó Ortiz.

El Task Force Metropolitano, estará integrado por el Alcalde de Coamo, Juan Carlos “Tato” García, el senador Juan Zaragoza, los alcaldes Carmen Maldonado y Josian Santiago, el representante Héctor Ferrer, el legislador municipal de San Juan, Manuel Calderón Cerame y los licenciados Armando Valdés y Jehú Santiago.

De igual manera, Ortiz González, anunció la creación del Grupo de los 15, el cual estará encargado de asistir a los Alcaldes y Presidentes Municipales en la reorganización y trabajo político en 15 municipios que requieren medidas especiales.

“Este grupo de los 15, estará encargado de realizar una radiografía que nos permitirá identificar aciertos y desaciertos en el proceso electoral de los municipios. Sabemos que hay municipios con situaciones particulares que requieren acciones urgentes. Este grupo, se encargará precisamente de identificar esas situaciones y ayudar al liderato local en la ejecución de acciones rápidas y efectivas”, añadió.

El Grupo de los 15 estará compuesto por la vicepresidenta del partido, Migdalia González, el exgobernador Alejandro García Padilla, el alcalde de Aguada, Christian Cortés, el presidente de la Asociación de Alcaldes Luis Javier Hernández, el presidente de la Organización de Servidores Públicos Populares Juan Vega y los pasados candidatos a la Cámara de Representantes Gabriel López Arrieta, Yaramary Torres y Juan Gómez, entre otros que se irán integrando eventualmente.

El Presidente del PPD, indicó además que los esfuerzos de reorganización no serán exclusivos de los municipios que componen el Grupo de los 15 o del Task Force Metropolitano, sino que la creación de estos grupos ayudará al Secretario y a la Comisionada a enfocarse en otros municipios que también requieran especial atención.

Estos grupos, se reportarán al Secretario del Partido, el licenciado Gerardo “Toñito Cruz.

Al mismo tiempo, Ortiz González indicó la designación de Victor Pérez Pérez a cargo de la reorganización de las 14 organizaciones sectoriales adscritas al PPD.

“Tendremos mucho trabajo durante los próximos meses. Tenemos que asegurarnos de la ejecución y consecución de los planes de reorganización en toda la Isla. Confío en las capacidades de nuestro equipo y sobre todo en su compromiso conmigo y con el Partido para lograr nuestras metas y poner al PPD en posición de ganar las próximas elecciones. Les agradezco a todos ellos su disponibilidad indicó Ortiz González.

Añadió que anoche, presentó ante la Junta de Gobierno varias resoluciones entre las que se encontraban las acciones que ejecutará para atender con urgencia la reorganización del Partido, preparar el equipo electoral, encaminar un plan financiero y adoptar un protocolo de manejo de casos de violencia de género. En la reunión todas las resoluciones presentadas por el Presidente fueron avaladas y aprobadas de manera unánime por sus miembros.

“Luego del proceso de transición y a un mes de haber asumido el cargo, anoche le presentamos a la Junta de Gobierno nuestros proyectos e ideas enfocadas mayormente en la reorganización y la preparación electoral. Estas resoluciones, fueron avaladas por los miembros. Estoy seguro, que la creación de estos grupos que fueron parte de mi campaña a la presidencia, rendirán el fruto que estamos esperando y pondrán al PPD en posición de ganar las próximas elecciones finalizó diciendo.