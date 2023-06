Israel refuerza sus tropas en Cisjordania tras un ataque palestino con 4 muertos

JERUSALÉN (AP) — El ejército israelí desplegó el miércoles tropas adicionales en la ocupada Cisjordania y se preparaba para demoler las casas de dos pistoleros palestinos que mataron a cuatro israelíes, en uno de los peores ataques en un año de violencia.

Las familias enterraron a las víctimas del letal tiroteo en el asentamiento cisjordano de Eli, donde dos milicianos palestinos dispararon contra el restaurante de una gasolinera.

Medios israelíes identificaron a los cuatro fallecidos como Harel Masood, de 21 años; Ofer Fayerman, de 64; Elisha Anteman, de 18 y Nahman-Shmuel Mordoff, de 17 años. Un civil israelí mató a un agresor en el lugar, mientras que tropas israelíes persiguieron y mataron al segundo tirador tras su huida.

El tiroteo se produjo un día después de que siete palestinos murieran en una batalla de un día contra tropas israelíes en el bastión miliciano de Yenín. El estallido de violencia planteaba una prueba para el gobierno de ultraderecha israelí y provocó peticiones de una operación militar de gran escala en Cisjordania.

El ejército dijo que estaba reforzando sus tropas en Cisjordania. El miércoles por la mañana indicó que sus soldados habían detenido a tres sospechosos en el poblado palestino de Urif en relación con el ataque y localizó las viviendas de los dos agresores con vistas a su probable demolición.

Israel derriba las casas de atacantes palestinos como parte de una política que según dice pretende disuadir a otros, aunque las voces críticas dicen que la táctica supone un castigo colectivo.

Hamas no se atribuyó oficialmente el ataque, aunque identificó a los dos tiradores -Mohannad Faleh, de 26 años, abatido por un civil en el lugar, y Khaled Sabah, de 24, al que mató el ejército cuando huía- como miembros del grupo.

Tras el ataque del martes, colonos israelíes atacaron propiedades palestinas en poblados cercanos y causaron extensos daños. Al menos cinco palestinos resultaron heridos en ataques de colonos israelíes, según la radio del ejército israelí.

El día anterior se había producido una gran batalla campal entre milicianos palestinos y tropas israelíes en el campo de refugiados de Yenín. Siete palestinos murieron y más de 90 resultaron heridos en ese incidente. La cifra de muertos llegó a siete el miércoles cuando Sadeel Naghniyeh, de 15 años, falleció por las heridas que había sufrido en el tiroteo, según funcionarios palestinos de Salud.

Ocho soldados israelíes resultaron heridos en la balacera.

La violencia que ha castigado la región durante el último año y medio no parece remitir. Al menos 130 palestinos y 24 personas del lado israelí han muerto en lo que va de año, según un conteo de The Associated Press.

Israel realiza redadas casi cada noche en Cisjordania en respuesta a una serie de ataques mortales palestinos contra civiles israelíes a principios de 2022. Israelí dice que la mayoría de los palestinos muertos eran milicianos, pero también han muerto jóvenes que arrojaban piedras en protesta contra las incursiones y personas que no participaban en los enfrentamientos.

Israel capturó Cisjordania, Jerusalén Este y la Franja de Gaza en la Guerra de los Seis Días de 1967. Los palestinos reclaman esos territorios para un futuro estado independiente.