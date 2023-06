Se gradúan 214 nuevos oficiales correccionales

Más de 200 oficiales correccionales reforzarán la seguridad y la vigilancia en las 27 instituciones correccionales para adultos localizadas en distintos puntos de la Isla tras celebrar su graduación hoy.

“Esta graduación es la culminación del sacrificio y dedicación de cada uno de ustedes. Hoy no es el final de su jornada, por el contrario. Es el principio de una carrera digna al servicio de Puerto Rico. La labor que ustedes van a realizar, al unirse a los cientos de oficiales comprometidos y trabajadores que tenemos en el Departamento de Corrección es de vital importancia. Aunque quizás no es visible para la mayoría de nuestra gente, sí es indispensable para el buen funcionamiento de nuestra sociedad, para garantizar la seguridad y los derechos de las personas confinadas y para promover su rehabilitación, lo cual será una parte clave de sus responsabilidades. Su labor no solo consiste en mantener el orden y la disciplina, sino también en fomentar la rehabilitación y la reinserción de los individuos, brindándoles oportunidades para reconstruir sus vidas y convertirse en miembros productivos de la sociedad”, dijo el gobernador Pedro Pierluisi durante los actos de graduciación.

“Desde que aspiré a ser su gobernador, me comprometí a hacerles justicia salarial a nuestros oficiales correccionales y ese aumento histórico ya es efectivo. Ese compromiso no se queda ahí, pues junto a nuestra dedicada secretaria Ana Escobar, nos hemos asegurado de que su agencia cuente con los vehículos para rondas, uniformes, armas de fuego y equipo de seguridad que se requiere para atender a los confinados. Pueden contar con que siempre estaré velando porque estén bien compensados y tengan todos los recursos que necesitan para hacer bien su trabajo”, añadió el gobernador,

Cabe señalar que los oficiales recibieron un aumento de $500 y se elevó el salario básico de reclutamiento a $2,350.

Por su parte, la secretaria del DCR celebró en su mensaje la decisión tomada por 162 varones y 52 mujeres de ser parte del Cuerpo de Oficiales de Custodia de la agencia. Además, reconoció la labor de los instructores de la Academia Ramos y Morales, que tuvo una duración de 12 semanas. Asimismo, reiteró su agradecimiento al gobernador por el apoyo constante a las necesidades del departamento.

“Esta es una fecha especial. Esta es la segunda academia que graduamos bajo la administración del gobernador Pierluisi. Con ello hemos sumado poco más de 450 nuevos oficiales correccionales al sistema de seguridad de nuestra agencia. Es un hecho que me llena de mucha satisfacción. Es una meta que nos propusimos a nuestra llegada a la dirección de la agencia y hemos cumplido con la palabra empeñada”, señaló la secretaria.

Al dirigirse a los 214 graduandos, Escobar Pabón reconoció el arduo trabajo, el compromiso y dedicación que exhibieron los cadetes durante los meses que duró la academia en la que se formaron como oficiales correccionales.

“Los felicito por escoger esta profesión y con esto servirle a Puerto Rico en una de las áreas más complejas del componente de seguridad en la Isla. Les recuerdo que su principal objetivo es mantener la seguridad en nuestras instituciones y el servicio a nuestra comunidad correccional. Esto debe estar cimentado en valores como la honestidad y la justicia. Estoy confiada en que la diversidad de experiencias que traen consigo enriquecerá nuestro trabajo y los ayudará a enfrentar los desafíos con rigurosidad y diligencia, con amor y empatía por los demás”, añadió la secretaria.

En diciembre inicia otra academia

Escobar Pabón aprovechó los actos de graduación para anunciar la apertura de una convocatoria para el reclutamiento de 250 oficiales correccionales; la nueva academia debe comenzar el próximo mes de diciembre.

La clase Academia Ramos y Morales 14 estuvo representada por el oficial de servicios correccionales, Jan Vega Mendoza.

En su mensaje, el oficial expresó que “acudamos siempre a la solidaridad, a la empatía y a todos aquellos valores que constituyen lo sano de la sociedad. No perdamos nunca la misión de nuestro oficio, somo oficiales; protegemos vidas y propiedades. Más allá de toda osadía, nunca perdamos ni caigamos en el sinsentido, caminemos de la mano con aquellos que nos necesitan y siempre apostemos al cambio y a las oportunidades. Brindemos nuestros servicios al pueblo de Puerto Rico con orgullo, con tenacidad y sobre todo con integridad”.

El evento, contó con la presencia de senadores y representantes, así como familiares de los graduandos.