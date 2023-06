Pierluisi dice que la Junta no quiere aprobar más días de vacaciones para empleados públicos

Para el gobernador Pedro Rafael Pierluisi Urrutia, la posición de la Junta de Control Fiscal sobre la Ley 119 del año 2022 que aumenta la licencia por vacaciones de los empleados públicos es una postura ideológica.

“Hay diferencias ideológicas entre la Junta y mi Administración. Mi visión es que un período de descanso razonable para la fuerza trabajadora, al igual que un número de días de licencia por enfermedad razonable, propende, propicia mayor productividad. Esa es mi planteamiento. La Junta no está de acuerdo. Le sometimos evidencia, pero es como no están de acuerdo con el planteamiento, pues la rechazan y piden más. Seguiremos sometiendo todos los informes que quieran, pero lo que les anticipo es que aquí lo que hay son unas diferencias ideológicas”, dijo el gobernador a preguntas de la prensa.

“Se les certificó que en este caso, que no hay impacto fiscal, lo certificó tanto OGP como Hacienda, pero pues insisten que quieren mayor detalle, mayor profundidad, pero ya te digo que lo que se nota es que están trancaos a la banda, no les agrada el tema. Ellos no ven con buenos ojos el que uno le dé un mayor número de días de vacaciones al personal público y de igual manera mayor número de días de enfermedad. Ellos ideológicamente están en contra de eso, es una Junta bien conservadora todavía. Y en el caso de las enmiendas a la ley, a la reforma laboral, fue parecido. Ahí lo que se veía se caía de la mata, de lo que estábamos hablando eran de diferencias ideológicas, imponiendo su visión cuando realmente en aquel caso no tenía nada que ver con el gobierno, que es todavía más alarmante”, añadió.

La semana pasada, la entidad creada bajo la Ley Federal Promesa le envió una carta a Gobierno en la que ella está dispuesta a darse la licencia por vacaciones de los empleados públicos. El Gobierno expresaba que a su entender incumplieron con presentar evidencia del impacto fiscal que tendría el estatuto.