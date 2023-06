Pierluisi coincide no tenía sentido usar reglamento de permisos del 2010

El gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, insistió el martes en que no era posible mantener el reglamento conjunto de permisos del año 2010 como estableció el Tribunal Supremo, por lo que optaron por poner en vigor un reglamento de emergencia básicamente igual al que había sido declarado nulo por el alto foro judicial.

“El que se emitió por vía de emergencia es básicamente el mismo reglamento que teníamos, porque es el más actualizado. Retrotraernos al 2010 no hacía sentido alguno, porque entonces todos los permisos únicos no se pudieran otorgar. El sistema ha cambiado y otras leyes han cambiado desde el 2010 para acá. Así que dejamos en aplicación el que tenemos, pero es solamente temporeramente, porque ya está a nivel de la etapa final la aprobación de un nuevo reglamento conjunto 2023. Anticipamos que todo ese proceso debe culminar en unos dos meses, a más tardar tres meses. Ya los comentarios se dieron, los comentarios públicos, fue una cantidad récord de comentarios públicos, una cantidad récord de vistas públicas. Ahora se están haciendo modificaciones al reglamento conjunto propuesto, previo a ese proceso de vistas públicas, para luego promulgarlo. Pero lo que no queríamos es que hubiera ni un solo segundo en el sistema sin un reglamento aplicando, porque obviamente el desarrollo económico de Puerto Rico no se puede paralizar”, dijo Pierluisi Urrutia a preguntas de la prensa.

Según el gobernador, el próximo reglamento conjunto de permisos debe estar listo en los próximos meses.

“Lo importante es que la aprobación del reglamento conjunto 2023, que está en curso, se llegue a feliz término, que debe ser en unos dos o tres meses. Pero lo importante también en la decisión del Supremo es que no afectó permiso a alguno otorgado ya fuera bajo el reglamento 2019 y 2020. El Tribunal Supremo aclaró que esa decisión no afecta permiso a alguno otorgado bajo esos dos reglamentos, 2020 y 2019. Es que ahí realmente las impugnaciones tenían que ver con cuestiones procesales, cuestiones de notificación. Para el reglamento conjunto 2023 hemos ido más allá. Hemos estado bien pendientes de que no se cometa ese tipo de falla. Ahora en cuanto al contenido del reglamento, eso es algo muy particular del gobierno. El gobierno es el que tiene la última palabra. Pueden haber diferencias dependiendo por cuestiones ideológicas, por ejemplo, pero es el gobierno el que tiene la última palabra en cuanto al contenido del reglamento siempre y cuando no viole derechos constitucionales, lo cual es prácticamente imposible en ese tipo de asuntos”, sostuvo.

El viernes, el Tribunal Supremo, en una determinación unánime declaró nulos los Reglamentos Conjuntos de Permisos 2019 y 2020.

En su determinación, los permisos ya otorgados bajo ambos reglamentos eran válidos, pero en el futuro y en lo que se aprobaba un nuevo reglamento de permisos, había que utilizar el aprobado en el 2010.