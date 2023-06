Nino Correa se gradúa de bachillerato tras 17 años de intentos fallidos

El rescatista Nino Correa Filomeno se tardó 17 años intentando culminar un grado de Bachillerato, ya que las circunstancias que le tocaron vivir no se lo permitían.

Hoy miércoles 29 de junio, el comisionado del Negociado de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (NMEAD) se graduó, junto a 300 estudiantes de la Caribbean University de Administracion de Empresas con especialidad en Gerencia.

“Yo cuando empecé, me di cuenta, porque sí quería ser ingeniero, yo jamás me imaginé que ser ingeniero, era mucho tiempo, era un reto grandísimo. Monté mi compañía a mis 19 años. Y en el camino, después quise ser arquitecto, pero no podía, y había una responsabilidad. Y yo pensaba que cuando tú llegabas a cuarto año en la escuela superior, pues quizás muchos pensaban que todo se acabó, ¿verdad? Lo otro era un extra, era un extra querer estudiar o no, o buscar un trabajo y tratar de ser útil en algo que nos diera dinero. Pero hoy las cosas han cambiado en toda su totalidad”, dijo Correa Filomeno en su mensaje a los graduandos en el Centro de Convenciones, Pedro Rosselló.

“Hice muchos intentos, estaba compitiendo en el libro de Guinness, pasando 17 años intentando terminar un bachillerato, donde los mismos profesores en aquella universidad me decían, Nino, no sigas empujando, no hay break, tranquilo, estás colga’o, no hay break, no vas a poder. A cada rato había que hacer un alto para atender alguna emergencia. Coge un break, Nino, y más adelante. El tratar de estar en un salón sentado, es bien cuesta arriba, porque recuerdo que en una ocasión, en una universidad en Bayamón, me enlisté como si fuera el ejército y dije, voy para adelante. Y resulta ser que estuve dos días nada más sentado en el salón. Luego de esos dos días, pues recibí una carta como a los tres meses, donde la universidad me estaba botando prácticamente porque yo nunca llegué allí. Y resulta ser que uno da muchas formas de querer intentar echar hacia adelante, hasta que en el camino, ustedes y yo sabemos, y muchos de nuestros padres saben, cuál es ese proceso. Y quise hacer, en un momento dado, mi bachillerato en Justicia Criminal, con una concentración en Seguridad Nacional. Intenté, intenté, intenté, y los mismos fiscales que veía a veces en los casos que atendíamos me decían, ¡ay, Nino, en qué lío! Cógete un break, no vas a poder. Pues resulta ser que así lo hice, hasta que las emergencias eran tantas que dije, bueno, señor, pon tu mano en esto porque yo quiero terminar mis estudios. Quiero retar mis estudios porque me apasionaba hacerlo, pero no tenía el tiempo”, añadió.

El rescatista comentó que necesitó la ayuda de su esposa y los profesores de Caribbean University para culminar el Bachillerato, estudiando en línea en las noches y madrugadas.

Además de su Bachillerato, Correa Filomeno recibió otro doctorado Honoris Causa.

“Tengo una cantidad de mariposas en el estómago que no se imaginan. Pero de verdad para mí es más que un honor pararme aquí frente a ustedes y recibir este grado de parte del Caribbean University. Estoy a punto de abrir un consultorio médico de tantos doctorados que he recibido”, comentó.

Durante la ceremonia se otorgaron dos títulos honoríficos. Además del Doctorado Honoris Causa con Especialidad en Servicios Humanos de Correa Filomeno, se confirió el grado de Doctor Honoris Causa en Administración de Empresas a Miguel Donado Solís, presidente de la compañía de Humberto Donato Insurance, por su compromiso e impacto comunitario.