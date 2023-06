Jenniffer González dijo tener “serias preocupaciones” en cuanto al plan de ajuste de la deuda

La comisionada residente, Jenniffer González Colón expresó su preocupación por el plan de ajuste de la deuda en la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE). González advirtió que este plan podría someter a Puerto Rico a dificultades económicas y afectar la calidad de vida de los ciudadanos.

González argumentó: “Yo tengo mis serias preocupaciones con lo que tiene que ver el plan de ajuste de la deuda, creo que la idea de que se proponga que se pague el 50% de la deuda de los bonistas y el 100% a los que financian el combustible es peligroso. Creo que ir a buscar financiamiento para emitir una nueva deuda, que es lo que se está hablando y los intereses están por las nubes.”

Destacó el alto costo energético que enfrenta la isla, el cual supera a cualquier otro estado o territorio de los Estados Unidos. A pesar de los fondos federales asignados para la reconstrucción del sistema eléctrico tras los huracanes Irma y María, González lamentó que no se hayan cumplido ni ejecutado las mejoras necesarias.

“Yo creo que tenemos que darle un sentido de urgencia al asunto de la utilización de estos fondos por la razón que sea, si son los permisos o si es que no saben lo que van a hacer”, dijo.

Además, enfatizó la importancia de invertir en energías renovables y actualizar las plantas de generación de energía para reducir los costos y promover una mayor eficiencia.

“Yo creo en la energía renovable en Puerto Rico, de hecho, estoy a favor de esa legislación, pero hoy menos del 4% de nuestra energía es renovable. Nosotros debemos invertir en energía que incluya otras alternativas que abaraten costos en lo que podemos estar 100% usando energía renovable”, aseguró.

La comisionada enfatizó en la importancia de actualizar las plantas que queman diésel para que utilicen gas natural el cual, según explicó, es más económico, limpio, costo efectivo y rápido.

Reconoció que las placas solares pueden ser parte de la solución, sin embargo, dijo que este tipo de placan no son factibles para todo tipo de hogar o negocios. A manera de ejemplo dijo que en los condominio y fábricas no es muy favorable el uso de las mismas.

González advirtió que el alto costo de la energía está afectando especialmente a los pequeños y medianos negocios en Puerto Rico. “Si tienes un sistema energético tan caro, pagando un kilovatio hora tan elevado, muchos de estos negocios están pagando más en electricidad que en salarios para su personal. Esto obliga a replantearse si es viable mantenerse en Puerto Rico”, destacó la Comisionada Residente. Además, subrayó que el aumento en los costos energéticos también impacta en el funcionamiento de las oficinas privadas y en la capacidad de las familias para adquirir alimentos que requieran refrigeración, lo que afecta la salud y la calidad de vida de los ciudadanos.

“El costo energético no puede ser un asunto que se atienda más adelante. Hay fondos federales disponibles, escucho al Departamento de Energía y a Vivienda Federal hablando sobre estos temas, pero no veo que se estén implementando las actualizaciones necesarias en las plantas de generación de energía. Aunque se logró instalar dos turbinas en Palo Seco a través del cuerpo de ingenieros de Puerto Rico, seguimos dependiendo del diésel. No podemos seguir quemando diésel en Puerto Rico, eso es para situaciones de emergencia. Cinco años después de los huracanes y todavía no hemos logrado mejorar nuestro sistema energético”, declaró.

La comisionada residente advirtió que si Puerto Rico se convierte en un lugar donde resulta difícil vivir debido al alto costo de la energía, se podría enfrentar una mayor emigración y la pérdida de su fuerza productiva y empresas. Por lo tanto, instó a tomar medidas urgentes para evitar esta situación y proteger la economía de la isla.