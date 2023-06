Departamento de la Familia apelará custodia de niña con huesos rotos

A pesar de que la jueza Karem Álvarez Echeandía, del Tribunal de Primera Instancia, determinó que Grecia Sepúlveda Abreu no sufre de osteogénesis imperfecta (también conocida como enfermedad de los huesos de cristal) y ordenó la devolución de la custodia a sus padres, el Departamento de la Familia apelará esta decisión, según informó el martes su secretaria, Ciení Rodríguez Troche.

“El Departamento de la Familia tiene la obligación de garantizar la seguridad de los menores, independientemente de las determinaciones judiciales, administrativas o de cualquier otro tipo, ante casos de potencial agresión o maltrato contra cualquier menor en Puerto Rico. Como Departamento de ley y orden, respetamos y acatamos las determinaciones judiciales, pero también estamos obligados a agotar todos los recursos disponibles para garantizar la protección de la menor.”, expresó Rodríguez Troche en declaraciones escritas.

La secretaria recalcó que las investigaciones y pruebas presentadas ante el tribunal confirmaron que las graves lesiones de la menor cuando fue ingresada a la sala de emergencias del hospital Auxilio Mutuo son “100 por ciento compatibles con maltrato” y no con las condiciones médicas alegadas por sus progenitores.

“Si algo quedó claro, es que todas las investigaciones y pruebas periciales que presentamos ante el tribunal confirmaron, no solo que la menor no tiene las condiciones médicas que alegaron sus progenitores, sino que confirman que las serias lesiones que presentó cuando llegó a la sala de emergencias del hospital Auxilio Mutuo son 100% compatibles con maltrato. Por tanto, tomando en cuenta nuestra obligación de proteger a Grecia, he ordenado que se realicen todos los trámites requeridos para apelar esta determinación”, añade la comunicación.

Rodríguez Troche indicó que, en función de su obligación de proteger a Grecia, se realizarán todos los trámites necesarios para apelar la determinación de la jueza. Aclaró que, al tratarse de un caso en curso, estas serán las únicas declaraciones emitidas por el momento.