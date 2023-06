Nino Correa asegura que para el miércoles se pudiera conocer la trayectoria de Bret

El comisionado del Negociado para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (NMEAD), Nino Correa Filomeno, hizo un llamado a la calma y aseguró que para el miércoles se podría tener una trayectoria más definida de la tormenta tropical Bret.

Correa Filomeno indicó en entrevista con Telenoticias que ya el NMEAD tiene su plan de emergencia activado y que se han realizado varias reuniones con el Centro Nacional de Huracanes y el Servicio Nacional de Meteorología para depurar la información que se continúa recibiendo sobre el fenómeno atmosférico.

“He participado de estas reuniones con el Centro Nacional de Huracanes pero ya lo que es el grupo de trabajo del gobernador, la información que me dan está siendo compartida con la Federación y la Asociación de Alcaldes. Y sí, dentro de nuestro plan, ya el miércoles comenzaríamos a tener unas reuniones más presenciales porque ya para esta fecha debemos tener un cuadro más cercano en términos de cuál pudiera ser la trayectoria de este sistema”, dijo.

Correa Filomeno indicó que hay varios modelos que presentan al fenómeno pasando por el sur de la Isla y otros por el norte.

“Estamos hablando de que todavía hay 1,400 millas de distancia que este sistema, basado en su trayectoria. Sí tiene un potencial de crecimiento en términos de buenas temperaturas en el agua y otros aspectos como el polvo del Sahara que también está interactuando con este sistema”, señaló.

El comisionado insistió en mantener la calma y en establecer un plan familiar.

“La preparación debe ser para todo el año y no es que estemos en pensar ahora en salir corriendo a atender. Tenemos que enfocarnos en lo que es nuestro plan familiar con calma hacer las cosas. La temporada comenzó hace 19 días. No podemos dejar para lo último. He notado en estos días y más en el día de hoy donde en el supermercado, en los puestos de gasolina la gente pues está desesperada en términos de qué me falta. Eso lo podemos hacer con toda la calma. Tenemos una semana todavía, que este sistema desconocemos todavía a ciencia cierta cuanto potencial pueda traer”, sostuvo.

La Depresión Tropical #3 se convirtió esta tarde en la tormenta tropical Bret, informó el Centro Nacional de Huracanes (NHC).

A las 5:00 de la tarde, Bret se encontraba en la latitud 11.3 norte, longitud 42.2 oeste y se movía a unas 21 millas por hora hacia el oeste.

Se espera que el sistema continúe ese movimiento durante los próximos días.

Los vientos máximos sostenidos han aumentado a cerca de 40 mph con ráfagas más altas. Se pronostica fortalecimiento, y Bret podría convertirse un huracán en un par de días.

Se espera que Bret se mueva a través de las Antillas Menores el jueves y viernes, lo que amenaza con causar lluvia intensa, inundaciones, vientos con fuerza huracanada y olas peligrosas así como marejada ciclónica.

La ruta proyectada por el NHC coloca a Puerto Rico en el cono de incertidumbre, y establece que el ciclón pase al sur de la isla entre el viernes y sábado.

“Dada la mayor incertidumbre de lo habitual en el pronóstico de trayectoria, es muy pronto para precisar la ubicación y magnitud de donde estos peligros podrían ocurrir. Sin embargo, todos en las Antillas Menores, Puerto Rico y las Islas Vírgenes deben monitorear de cerca las actualizaciones del pronóstico para Bret y tener su plan de acción listo”, dijo el NHC.