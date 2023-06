Cinco personas iban en el submarino que desapareció mientras los llevaba a ver el Titanic

Fotografía de 2004 ARCHIVO - Esta fotografía de 2004 proporcionada por el Institute for Exploration, Center for Archaeological Oceanography/University of Rhode Island/NOAA Office of Ocean Exploration, muestra los restos de un abrigo y de unas botas en el fondo marino cerca del sitio donde se encuentran los restos del Titanic. (Institute for Exploration, Center for Archaeological Oceanography/University of Rhode Island/NOAA Office of Ocean Exploration, Archivo) (AP)