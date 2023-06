Realizarán manifestación en defensa de los servicios de terapia para estudiantes de Educación Especial

La Asociación Puertorriqueña de Proveedores de Servicios de Salud y Relacionados a la Educación (APPSSRE) realizará una manifestación reclamando ser escuchados, el próximo martes desde las 9:00 a.m., frente al Departamento de Educación (DE), en San Juan.

“El acceso a una Educación Pública Gratuita y Apropiada es fundamental para el desarrollo de la población de estudiantes con diversidad funcional. Sin embargo, nos encontramos en una crisis de carácter histórico, ante la ausencia de parte del Departamento de Educación de un compromiso para cumplir con sus obligaciones y la escasa implementación de políticas públicas que redunden en el óptimo desarrollo de los estudiantes con diversidad funcional”, expresó la APPSSRE.

“Reivindicamos la importancia de establecer junto a los Proveedores de servicios de la Unidad de Remedio Provisional condiciones dignas, justas, alineadas con lo que es una contratación privada. Es imperativo se promuevan condiciones que ofrezcan estabilidad a los Proveedores y, a su vez, garantice a los estudiantes con diversidad funcional el acceso a servicios relacionados continuos y de calidad; tal y como lo promueve la ley IDEA y otras leyes locales”, añadió la Asociación.

Asimismo, señalaron que el Departamento de Educación debe facilitar los canales de comunicación con los Proveedores de Remedio Provisional.

“Las corporaciones que hemos estado dispuestas a prestar servicios “privados” a los estudiantes del programa de Educación Especial, poco a poco hemos visto convertidas nuestras respectivas corporaciones en unas bajo el control total del Departamento de Educación. Tenemos un interés genuino de continuar sirviendo a esta población, no obstante, sobre abundan las imposiciones, las sanciones, distanciándose cada vez más del tipo de contratación que obliga al Departamento de Educación crear la Unidad de Remedio Provisional. El Remedio Provisional surge con la intención de dar la oportunidad a los padres a una contratación privada ante los incumplimientos del estado. Si embargo, esto NO es la realidad. La Unidad de Remedio Provisional está bajo el control total del Departamento de Educación y no ofrece tal justicia a la población históricamente excluida y maltratada institucionalmente”, explicaron.

La Asociación puntualizó que “en ausencia de disponibilidad de la Secretaría de Educación para iniciar o más bien dar continuidad a los procesos de negociación según solicitado por APPSSRE hace más de 70 días”, acudieron al recurso de una manifestación para propulsar el establecimiento de acuerdos.

Los reclamos de la Asociación son los siguientes:

1. Instar al Departamento de Educación a establecer tarifas coherentes, las cuales respondan a los desafíos económicos actuales

2. Que se respete la condición de la contratación de servicios Privados a través de la Unidad de Remedio Provisional.

3. Exhortar a la oportuna entrega del contrato para el año escolar 2023-24 de manera que puedan hacer sus aportaciones al mismo.

4. Repudiar la petición de parte de la Unidad de Remedio Provisional de cualquier documento, certificación, testimonio que demuestre la rentabilidad o solvencia económica de nuestras corporaciones como condición para ser aceptado como Proveedor.

5. Solicitar que se les exima de cualquier deducción aplicable a los contratistas del Gobierno y se desista de la deducción del 1.5% que le es retenida a solo algunos de los Proveedores.

6. Hacer un llamado por la Defensa de los derechos de los estudiantes del Programa de Educación Especial.

“Solicitamos se atienda el llamado de nuestra organización, el cual coincide con el de muchos ciudadanos puertorriqueños y distintos sectores sociales comprometidos y dirigidos al bienestar de los más vulnerables. Es responsabilidad de todas y todos trabajar, en conjunto, para garantizar que cada niño, joven tenga acceso a una educación de calidad que les permita alcanzar su máximo potencial”, aseveraron.