Más de 83 mil abonados se encuentran sin servicio de energía eléctrica este domingo

Unos 83,398 abonados se encuentran sin luz este domingo, según el portal de LUMA Energy, la empresa encargada de la red de distribución del sistema eléctrico de Puerto Rico.

La región con más clientes afectados es la de Caguas con 67,092 (26.78%). Le sigue la región de Arecibo con 7,346 (4.14%), San Juan con 4,511 (1.78%) y Ponce con 4,121 (1.94%).

Posteriormente, le continúa Bayamón con 241 (0.11%) y Mayagüez con 87 (0.04%). La única región que no reporta clientes sin servicio es Carolina.

Al momento, la organización no se ha expresado sobre las causas que provocaron el corte de energía eléctrica en varios puntos de la Isla.

Por su parte, la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) informó que hay disponible 750 MW de reserva de energía en rotación y 1427 MW en reserva operacional.

Esta actualización del portal cibernético fue a las 2:55 p.m.

LUMA clasifica los cortes de luz como “mantenimiento programo”, “no planificado” y “daños por terceros”.

El primer término sugiere que la interrupción fue planificada para permitir que los equipos de LUMA completen de manera segura las mejoras al sistema eléctrico en el área, mientras el segundo hace referencia a fallas provocadas por eventos como e clima y fallas en la capacidad de generación. Por su parte, la tercera clasificación detalla que el apagón fue causado por situaciones externas.

LUMA impide que datos sobre abonados sin luz sean compartidos por Power Outage

A petición de LUMA Energy, la entidad independiente Power Outage denunció que se vio obligada a dejar de publicar la cantidad de abonados sin el servicio eléctrico en la Isla, datos que ofrece sobre varias compañías alrededor de Estados Unidos y sus territorios.

“LUMA Energy ha solicitado que dejemos de extraer y publicar datos de Puerto Rico hasta que puedan reemplazar su tecnología y proporcionar datos más precisos. Hasta que se haya recibido el permiso, los datos de Puerto Rico no estarán disponibles”, publica la entidad en su portal de internet.

Metro solicitó una reacción al consorcio encargado de la transmisión y distribución de la energía en la Isla, sin embargo, su portavoz de prensa, Hugo Sorrentini, dijo desconocer las razones de la publicación de Power Outage.

“No sé, no sé si fue un pedido, no me consta”, se limitó a decir. Sorrentini insistió en que la data oficial es la que se publica en el portal de LUMA Energy, el cual desde hace unos días realiza actualizaciones periódicas. Previamente lo datos se actualizaban al momento.

Sorrentini prefirió enviar declaraciones escritas más adelante.

“Todos en LUMA estamos comprometidos con la transparencia y a mantener a nuestros 1.5 millones de clientes informados. Al igual que todas las empresas de servicios públicos, queremos recordarles a nuestros clientes que nuestra página web oficial, lumapr.com, es la fuente de información sobre el estatus de las interrupciones de servicio y actualizaciones más confiable. Las páginas web de terceros no son fuentes oficiales ni confiables para obtener información sobre las interrupciones de servicio”, expresó LUMA en declaraciones escritas que enviaron posteriormente.

“Como parte de nuestro compromiso de mantener informados a nuestros clientes de múltiples maneras, la página web de LUMA les permite ver en tiempo real datos y otra información sobre el número de clientes afectados por las interrupciones de servicio, detalles sobre las interrupciones significativas, un mapa de interrupciones de servicio con información por sector y sobre el sistema eléctrico en general. Esta información incluye la generación de cada planta, las reservas totales y las proyecciones de oferta y demanda. Les exhortamos a nuestros clientes que estén experimentando una interrupción de servicio a que visiten nuestra página web, utilicen la aplicación MiLUMA o nos llamen al 1-844-888-5862 para obtener información actualizada o soliciten cualquier servicio que puedan necesitar”, añadieron.