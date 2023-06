Censura no detuvo lectura de cuentos infantiles por drag queens

En pleno mes de orgullo, la celebración continúa con eventos familiares y educativos que promueven la confraternización. En ese marco, este domingo finalmente la organización sin fines de lucro enfocada en ayudar a comunidades marginadas, Waves Ahead, llevó a cabo su actividad Express Yourself Glitter Pride: Let’s Take Back The Streets.

A pesar de la censura, la lectura de cuentos infantiles por parte de drag queens formó parte de la celebración. A esta actividad se unió la senadora del Partido Movimiento Victoria Ciudadana, Ana Irma Rivera Lassén.

El evento se iba a festejar en el Distrito T-Mobile, sin embargo, luego de una controversia en cuanto a un segmento de lecturas infantiles dirigidas por Drag Queens, la organización decidió cambiar su localización a frente a sus oficinas.

“Nos hemos sentido atacados, atacadas por un sinnúmero de personas, no solamente en las redes sociales, pero también físicamente aquí en el centro de San Juan primordialmente, pero siento que es un logro enseñar que sí se puede hacer”, dijo el director ejecutivo de Waves Ahead, Wilfred Labiosa, PhD.

Labiosa también hizo énfasis en que este tipo de actividad es necesaria para ofrecer un espacio al adulto mayor LGBT y brindar sus servicios a toda la comunidad LGBT, y a toda la comunidad de adultos mayores.

Los libros por leer son “Un Día con Papá y Dada”, “Krei y la Flor de Corazones” y “Soy Jazz”, los cuales abordan temas como la validación emocional, la autoestima, la solidaridad y el respeto hacia las diversas identidades.

Las lecturas estuvieron a cargo de personalidades destacadas, como Nilda Morales, presidenta de SER de Puerto Rico, la artista Drag y finalista en RuPaul’s Drag Race, Alyssa Hunter, Frankie Miranda, y el presidente de HISPANIC FEDERATION.

Al igual que la senadora Irma Rivera Lassén, la artista Drag, Kallen Rogue Phoenix, la artista y reina Drag Kim Moore, los actores Johanna Rosaly y Victor Alicea y la activista Jennifer St. Cartier.

“No se podía dejar pasar por alto, como si no hubiera pasado nada toda esa barbaridad de hacer que se cancelara la actividad en el Distrito T-Mobile, así que, en solidaridad, como parte también de la comunidad, pero sobre todo como senadora y activista de derechos humanos y de todas las otras causas, tenía que estar aquí”, dijo Rivera Lassén.

Express Yourself Glitter Pride continuará hasta las 9:00 p.m. con una amplia gama de contenidos, incluyendo actuaciones de un conjunto diverso y multigeneracional de artistas, tales como DJ Wiwi y DJ Guario, Midnight Band, Lizbeth Román y Las Átipicas.

El año pasado, Waves Ahead organizó el evento GLITTER & LOVE en el Distrito T-Mobile, donde se leyeron cuentos como “Pelo Bueno” y “De que Color Es Tu Sombra”, que destacaban la importancia de la autoestima saludable.

Pronto a abrir nuevos espacios para la comunidad LGBT

En el mensaje de bienvenida a la actividad, el director ejecutivo anunció que pronto abrirán una localidad nueva en Cabo Rojo para fines de este año y espacios en Isabela para fines del 2024.

“Gracias a la apertura de la administración del honorable alcalde de Cabo Rojo, se nos dio un espacio, donde estamos construyendo en estos momentos, estamos en los procesos de construir el primer albergue con 30 camas para el adulto mayor y comunidad LGBT”, dijo Labiosa.

Waves Ahead indicó que el albergue lo crearán en honor a la fallecida Soraya Santiago, un ícono y un pilar de la comunidad LGBT, y luego expandirán su centro en el municipio e inaugurarán 5 apartamentos estudios transitorios.

“En Isabela ya estamos en los procesos también, donde vamos a remodelar viviendas, y vamos a tener viviendas para el adulto mayor LGBT con ese enfoque”, explicó Labiosa.