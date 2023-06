Preocupación en Humacao ante rumores de cierre de farmacéutica

Ante reportes que apuntan al posible cierre de la farmacéutica Bristol Myers Squibb en Humacao que dejaría a cientos de empleados sin trabajo, el alcalde del municipio, Julio Géigel Pérez, mostró preocupación por los efectos que podría tener esta determinación.

Según el mandatario municipal, el cierre afectaría a 400 empleados que tiene la empresa y el municipio dejaría de recibir $275 mil dólares en patentes.

“Por 50 años, Bristol Myers Squibb ha estado en nuestro municipio de Humacao y es lamentable y triste que hoy,, y según ha trascendido se cierre esta importante industria para la Región y Puerto Rico. Como Primer Ejecutivo realicé varias llamadas a los Ejecutivos de Bristol Myers Squibb para conocer de primera mano la situación sin tener contestación a las mismas, decisión que no fue informada con antelación, ni se sostuvo una reunión formal para discutir la misma”, expresó en declaraciones escritas.

Del mismo modo, indicó que el pasado mes de mayo se reunió con el gerente de la planta y no se le notificó sobre la posibilidad del cierre.

“Es un momento triste para los humacaeños, ver como alrededor de 400 empleados, muchos de ellos jefes de familia que han dedicado años de arduo trabajo no fueron notificados sobre este cierre y que hoy afecta el entorno de cada uno de ellos. Con el cierre de Bristol Myers Squibb nuestro municipio estará dejando de recibir en patente $275 mil a partir del año fiscal 2023-2024″, expresó.

Géigel añadió que estará en comunicación con el secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), Manuel Cidre, así como con el gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi para buscar alternativas ante el posible cierre.

Sin embargo, hasta el momento no se ha brindado una comunicación oficial por parte de la empresa. El propio secretario del Departamento del Trabajo, Gabriel Maldonado, indicó en entrevista radial con WKAQ 580 que no ha recibido una notificación oficial por parte de la farmacéutica.

“Yo como secretario (del Departamento del Trabajo) no he recibido una notificación formal de que esto vaya a ocurrir, ni puedo hablar por el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio o alguna dependencia estatal o municipal porque realmente no tengo esa información”, expresó.

El titular del Trabajo indicó que hay que validar los reportes que han salido en la prensa sobre el cierre y si los empleados de la farmacéuticas serán desplazados o trasladados.

Por otro lado, el alcalde de Humacao indicó en entrevista con la emisora radial que tras darse a conocer la noticia, empleados de la farmacéutica tuvieron que ser asistidos y llevados en ambulancia por el efecto de conocer sobre el posible cierre.