Mujer descubre por cámara a la niñera dando bofetadas a su hijo de dos años

Los hijos no se le pueden confiar a cualquiera, y el caso que ocupa este espacio lo demuestra. Kristla Holmes contó cómo a través de una cámara de seguridad, descubrió que su hijo era maltratado por su niñera. Lo peor, la mujer a la que le pagaba para cuidar a su niño, era una amiga de la familia desde hace años.

La madre vive en Newburgh, Nueva York y relató su historia a CBS News.

Holmes expresó que quedó horrorizada en su trabajo, cuando vio por la pantalla de su teléfono para chequear lo que pasaba en su casa. La niñera, de nombre Chantal Mason, no sabía que en la residencia habían cámaras de seguridad y que Holmes podía ver las imágenes desde su móvil.

Gracias a la tecnología, la mujer pudo ver cómo la desnaturalizada niñera cubría a su hijo con una manta y luego lo golpeaba, además, mientras estaba acostada en este mueble, ponía sus piernas sobre el cuerpecito del bebé, quien lloraba.

“Ves su pie sobre su cabeza, sobre su trasero, mientras ella simplemente está recostada en mi sofá”, dijo Holmes a la CBS News.

La mamá afirmó que antes de ver las imágenes, ella habló con Mason y que esta le dijo que el bebé acababa de despertarse, que le había dado comida y que ahora estaba acostado en el sofá viendo televisión. No obstante, al verla por la cámara, descubrió que esto no era lo que estaba pasando en su sala, sino que la agresiva mujer maltrataba a su hijo pequeño.

“Ella me dijo que él acababa de despertarse, ella lo alimentó y estaba acostado en el sofá viendo la televisión. Entonces, cuando revisé la cámara, no era eso lo que estaba haciendo. Estaba llorando histéricamente”, relató.

La desesperación invadió a la horrorizada madre, quien lo primero que hizo fue acudir a las autoridades policiales y a su casa. Lo peor, es que no era la primera vez que Mason estaba al cuidado del niño, ya había estado como niñera con él en otras ocasiones.

Por la mente de Holmes pasaron todos los momentos anteriores en los que su hijo pudo haber sufrido maltrato, sin ella saberlo. Nunca lo imaginó porque Mason era una amiga de la familia.

Arrestada

La niñera quedó bajo arresto y ahora enfrenta cargos por abuso infantil.

“Ella merece estar en la cárcel. La quiero en la cárcel”, enfatizó Holmes al citado medio.

Médicamente, quedó demostrado que el niño tenía hematomas. Holmes destacó que compartió su historia como consejo a otros padres para que no confíen en nadie.

“No puedes confiar en nadie. No puedes confiar en los padrinos de tus hijos. No puedes confiar en un viejo amigo. No puedes confiar en nadie. Cuida a tus propios hijos, protege a tus propios hijos”, recomendó.