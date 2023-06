Aprueban aumento de $375 en salario base de los Bomberos en P. R.

El Senado aprobó el jueves, un proyecto del senador Ramón Ruiz Nieves para establecer la “Ley Especial de Salario Base para los Bomberos”, a los fines de disponer que el salario base de los bomberos pertenecientes al Negociado del Cuerpo de Bomberos comenzará a partir de los 2,500 dólares mensuales, lo que representa un aumento de 375 dólares.

“Lo que pretendemos con la medida es que nosotros podamos seguir llevando al Cuerpo de Bomberos al sitial que se merece para evitar la fuga hacia otras jurisdicciones, porque los salarios básicos en el gobierno, en estas profesiones que son de alto riesgo, tienen que cambiar esos brackets para que sean competitivas”, dijo el senador al presentar la medida.

Por su parte, el portavoz del Partido Nuevo Progresista (PNP), Thomas Rivera Schatz, expresó que: “habiendo aclarado e identificado, y teniendo el compromiso de ubicarlo en la Resolución Conjunta del Presupuesto, pues me parece que no hay ninguna dificultad… Atendido eso anunciamos que estamos a favor, este servidor y los miembros de la delegación del PNP a dicho proyecto”.

De otro lado, fueron aprobadas la Resoluciones Conjuntas del Senado 388, 389 y 3890 presentadas por el presidente del cuerpo legislativo, José Luis Dalmau Santiago, y otros senadores de la delegación del Partido Popular Democrático, para ordenar al Departamento de Transportación y Obras Públicas y a la Autoridad de Carreteras y Transportación llevar a cabo todas las gestiones necesarias con LUMA Energy para la instalación de alumbrado en la Carretera PR-1 en la jurisdicción de los Municipios del área norte y centro, así como en municipios del oeste y el este de Puerto Rico.

La senadora del distrito Mayagüez-Aguadilla, Migdalia González Arroyo expresó que: “durante los pasados dos años he sido consistente en los reclamos al Departamento de Transportación y Obras Públicas por la ineficaz labor que han estado haciendo, así como a LUMA Energy para que hagan el trabajo que tienen que hacer y por el que se le han pagado millones de dólares. Tengo que levantar mi voz por la gente de mi distrito del oeste…LUMA no realiza los trabajos que le corresponde…esto no se puede convertir en una costumbre el levantar nuestra voz para que las agencias hagan lo que les corresponde hacer”.

En la misma línea, se manifestó el senador independiente José Vargas Vidot, quien manifestó que “nadie debe estar en contra de que se agilice la obra pública…Si uno lee el informe de este proyecto reconoce el deterioro de las vías públicas en Puerto Rico…esto pareciera un libro de chiste, que bueno se está haciendo pero que malo se este naturalizando…hay que estar empujando a las agencias para que hagan su trabajo…nos tenemos que convertir en gerentes de esas agencias para decirles los que tienen que hacer”.

También, fue aprobada la Resolución del Senado 805 del presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago para consignar el apoyo del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico a la promoción y promulgación de política pública que promueva la reducción y erradicación de la contaminación provocada por el material plástico

También de la autoría de Dalmau Santiago, se le dio paso al Proyecto del Senado 506 para crear la “Ley para la Inmunización de jóvenes de 18 años en adelante” con el propósito de reconocer el derecho y la capacidad de los jóvenes de 18 años en adelante a recibir servicios médicos. Los servicios van relacionados a orientaciones, consultas y consentimiento para la administración de vacunas sin el requerimiento de estar acompañados y/o autorizados por sus padres, tutores o encargados.

De igual forma, el cuerpo legislativo aprobó el Proyecto del Senado 1252 para enmendar el “Programa Lee y Sueña para la Promoción de la Lectura durante la Niñez en Edad Temprana” para denominar dicha Ley y programa como “Programa Luisa ‘Piti’ Gándara Lee y Sueña para la Promoción de la Lectura durante la Niñez en Edad Temprana”.

Igualmente, fue aprobado el Proyecto del Senado 1253 para crear la “Ley de Recreación Inclusiva” con el fin de que todos los parques públicos deberán estar preparados para recibir personas con diversidad funcional; tengan la responsabilidad de instalar, identificar y rotular las instalaciones recreativas para personas con diversidad funcional.