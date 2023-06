Rodríguez Veve cataloga expresiones de Villano Antillano como “violentas” y “amenazantes”

La senadora del Proyecto Dignidad respondió a las expresiones realizadas por la exponente del género urbano, Villano Antillano, quien a través de sus redes sociales criticó fuertemente a la legisladora quien repudió una actividad que se realizaría en el Distrito T-Mobile donde se tenía planificada una lectura para niños por parte de ‘Drag Queens’.

A través de un video publicado en sus redes sociales, Rodríguez Veve, señaló a la rapera por recurrir a insultos para destacar su punto. La senadora comenzó diciendo que las expresiones que realizó la artista son “violentas, amenazantes, incendiarias y falsas”.

Además, criticó que muchos portavoces de la comunidad LGBT “actúan de forma totalmente contraria de lo que dicen representar”.

“Quiero que quede claro, desde el inicio, que el propósito de lo que voy a decir es revelar cómo algunos que se autoproclaman portavoces del amor, del respeto y de la inclusión, actúan de forma totalmente contraria de lo que dicen representar, cuando no se aplaude todo lo que hacen o cuando se plantea una postura distinta a la que ellos promueven. Lo segundo que quiero dejar claro es que soy consciente que muchos miembros de la comunidad LGBT+, no se identifican con las expresiones de Villano Antillano y que, como la mayoría de los puertorriqueños, creen en defender la inocencia de los niños”, expresó la senadora en la publicación.

“El asunto es sencillo, habrá quienes piensan que este tipo de actividad es apropiada para niños y hay otros que pensamos que no lo es. Y tanto unos como los otros tenemos perfecto derecho a expresar nuestro pensar. Lo que nadie tiene derecho es a faltarle el respeto a la persona con la difiere. Pero, lamentablemente, estamos viviendo en un tiempo en el que el llamado respeto a la diversidad, aparentemente, es solo para los que piensen igual al lobby de la comunidad LGBT+. Todos los demás, según los activistas de la comunidad, aparentemente podemos ser insultados, amenazados, silenciados, atacados infundadamente, etc, etc, etc; todo bajo el argumento sin fundamento de un alegado “discurso de odio”. Sencillamente no se puede diferir de ellos sin que te etiqueten como un odioso. Y en esto caso, ni hablar del feminismos radical que, en complicidad con el lobby LGBT+, defiende la agresión verbal de un hombre hacia una mujer. Y de esta manera, sin ningún tipo de razonamiento y argumentación seria, algunos arremeten contra la dignidad del otro”, añade la senadora.

𝗦𝗼𝗯𝗿𝗲 𝗹𝗮 𝗲𝘅𝗽𝗿𝗲𝘀𝗶𝗼𝗻𝗲𝘀 𝘃𝗶𝗼𝗹𝗲𝗻𝘁𝗮𝘀, 𝗮𝗺𝗲𝗻𝗮𝘇𝗮𝗻𝘁𝗲𝘀, 𝗶𝗻𝗰𝗲𝗻𝗱𝗶𝗮𝗿𝗶𝗮𝘀 𝘆 𝗮𝗱𝗲𝗺𝗮́𝘀, 𝗳𝗮𝗹𝘀𝗮𝘀 que hizo directamente contra mí el exponente de música urbana, Villano Antillano, a través de sus redes sociales, y que fueron reseñadas por… pic.twitter.com/CUmZWm45L5 — JoanneRodríguezVeve (@rodriguez_veve) June 14, 2023

Villano Antillano sobre Rodríguez Veve: “No le guardo ni una onza de respeto a esta cabr...”

Luego de que la senadora del Proyecto Dignidad, Joanne Rodríguez Veve, se expresara en contra de una actividad que se llevaría a cabo en el Distrito T-Mobile donde se le estarían leyendo cuentos a niños por parte de ‘drag queens’, la exponente del género urbano Villano Antillano repudió fuertemente la postura de la legisladora.

A través de su Instagram, Villano Antillano, escribió un largo mensaje donde denuncia el discurso de “persecución” de la senadora contra la comunidad LGBTQIA+. Además de señalarla por “deshumanizar” a la comunidad con sus posturas y el poder que asegura esta ha logrado dentro de la política puertorriqueña.

“Lo peligroso de Joanne Rodríguez-Veve es la semántica con la que intenta esconder su persecución hacia nuestro colectivo. Construye todos sus argumentos buscando asegurar que no se trata de ser “fóbica” pero resume experiencias que desconoce y las pervierte porque ahí es que está su mente y su corazón. No le interesa proteger a la niñez, de hecho se la pasa indoctrinando desde la religión de la misma manera que piensa que un Drag Brunch o el que una Drag Queen lea cuentos de niños con TEMÁTICAS INFANTILES es una indoctrinación. Es todo proyección con esta y su rollo de mosquita muerta”, lee parte del mensaje.

“NADIE agrede más a la niñez física, mental y SEXUALMENTE que los hombres heterosexuales cuyos discursos ella ha apropiado pensando que la familia tradicional sostiene unos valores básicos que son inaccesibles para personas LGBTQIA+; porque no nos considera personas sino seres retorcidos sin cabida en la teocracia que busca imponer. Charlatana, Jesucristo habría escogido a cualquiera de nosotres antes que a ti y tú juras que estás más cerca a Dios que nadie. Es triste observar que se le haya permitido llegar tan lejos a una persona en la persecución abierta de un colectivo de PERSONAS. ¿En qué momento hemos estado las personas LGBTQIA+ en mayoría para adentrarnos en aparatos políticos y perseguirles a ustedes de esta manera? Si apenas podemos pensar en VIVIR!!! No le guardo una onza de respeto a esta cabrona, no se la debo yo ni se la debe ninguna persona del colectivo. Nunca tendremos suficiente poder para hacerla pagar por el daño que ha hecho a la sociedad puertorriqueña y cómo nos ha deshumanizado con calumnias. Las infancias y juventudes cuir en Puerto Rico SE MATAN por no tener salida, por no tener recursos, porque en su casa se les dice que valen menos y que están enfermos, que Dios los odia. Mi historia, con la que tanto joden y revictimizan, se repite TODOS LOS DÍAS. ¿Esos niños y niñas que se jodan verdad? Esos no valemos”, añade.

Rodríguez Veve critica que incluyan a niños a eventos de “drag queens”

La senadora del Proyecto Dignidad, Joanne Rodríguez Veve, exigió el pasado domingo a la comunidad LGBTTQIA+ que no exponga “a niños a contenidos, espectáculos y temas” que catalogó para adultos.

Su reacción surge por el anuncio del evento “Express Yourself Glitter Pride”, que estaba pautado para llevarse a cabo el próximo sábado en el Distrito T-Mobile, en San Juan, y que como parte de sus actividades, tendría presentaciones musicales, “drag performers” y lectura de cuentos para niños.

La senadora aseguró que “no todos los que se identifican como parte de la comunidad LGBT+ piensan igual” y “algunos se han levantado a criticar y rechazar que otros miembros de su comunidad pretendan exponer a niños a contenidos, espectáculos y temas para adultos”.

Posteriormente, luego de que el Distrito T-Mobile indicara que la actividad de lectura de cuentos no se estaría llevando a cabo, la organización sin fines de lucro Waves Ahead Puerto Rico decidió cambiar de sede la actividad frente a sus oficinas en la avenida Américo Miranda en San Juan para proteger la inclusión.