¡Todas A! Hermanas se gradúan del RUM con promedio perfecto

Dos hermanas que tienen solo un año y cinco meses de diferencia de edad, Andrea I. Conty Rodríguez y Giuliana S. Conty Rodríguez cumplieron su sueño de graduarse juntas del Recinto Universitario de Mayagüez (RUM) de la Universidad de Puerto Rico (UPR).

Con más orgullo, ambas celebraron que concluyeron sus estudios con promedio perfecto y recibieron el máximo galardón Luis Stefani Raffucci que confiere la institución para honrar esa hazaña de excelencia académica.

Las colegiales completaron su bachillerato en la Facultad de Artes y Ciencias, por lo que desfilaron en la ceremonia que se celebró el sábado, 10 de junio, de la centésima décima graduación del RUM. Andrea culminó su grado en el Programa de Historia del Departamento de Ciencias Sociales, mientras Giuliana, obtuvo el suyo del Departamento de Psicología.

Aparte de recibir la prestigiosa distinción Stefani Raffucci, por completar su grado con 4.00 puntos, no haber obtenido nunca una F, y solo tener una o ninguna baja en toda su trayectoria, las dos recibieron el Premio de la Facultad de Artes y Ciencias al estudiante de mayor índice académico. Asimismo, Andrea fue honrada con el Premio Salvador Brau como Mejor estudiante del Departamento de Ciencias Sociales y Giuliana ganó el Premio Hilda Bacó Pagán como Mejor estudiante del Departamento de Psicología.

Las ahora egresadas, quienes residen en el pueblo de Moca, expresaron su emoción por este impresionante hito histórico y memorable en sus vidas.

“Considero que mi hermana es una de mis mejores amigas. Siempre ha sido mi roca en mis momentos buenos y malos. Verdaderamente, no pude haber imaginado una mejor graduación aquí que con ella. Así que, este momento, lo es todo”, expresó Andrea, de 20 años.

De hecho, Giuliana es la mayor, pues nació en junio de 2001, pero Andrea, quien cumple en noviembre de 2002, adelantó un año de estudios mientras cursó su escuela superior, por lo que tuvo un ingreso temprano al recinto mayagüezano de la UPR y se nivelaron, al punto de completar el grado en cuatro años y desfilar juntas en la Clase Graduanda de 2023.

“Compartir este logro con mi hermana duplica la felicidad, tanto para mí como para mis demás familiares. Realmente, me llena de mucha alegría saber que ella se gradúa junto a mí”, subrayó Giuliana.

Este inseparable dúo agradece la educación recibida en el RUM, ya que pulió sus talentos y les brindó las mejores herramientas del saber para ser profesionales en sus disciplinas.

“Mis experiencias en el Colegio fueron indispensables para mi formación como estudiante puertorriqueña y futura profesional. Me encantaría poder regresar un día y aportar en buscar ese máximo potencial de la institución, ya que es el único sistema público universitario que tenemos aquí en Puerto Rico”, aseguró Andrea, cuya aspiración es proseguir estudios graduados más adelante.

Mientras, Giuliana visualiza su trayectoria por el campus colegial como una de crecimiento a nivel personal y académico.

“Desde mi ingreso al Recinto, me apasionaba el tema de la salud mental y el bienestar emocional. La realidad es que entré con la idea de estudiar Derecho, y no fue hasta que empecé a adentrarme en la Psicología, con la educación que me brindó el Departamento, que realmente me enamoré de la rama”, destacó Giuliana, quien desea ejercer como psicóloga clínica, por lo que comenzará a estudiar su doctorado en la Universidad Carlos Albizu.

Las embajadoras de la institución colegial también agradecieron a su familia por apoyarlas en esta difícil etapa universitaria y siempre. Ambas relataron que tanto sus padres como las abuelas, por ambas partes y demás integrantes del núcleo están “locos de emoción, muy orgullosos y felices de compartir este momento en unión”.

Por su parte, el rector del RUM, doctor Agustín Rullán Toro, felicitó a las egresadas por su logro y por representar a la juventud que lucha, se esfuerza y brinda el mejor de su talento para forjarse en el ámbito profesional.

“En el Recinto Universitario de Mayagüez nos sentimos sumamente felices y orgullosos de historias de éxito como la de Andrea y Giuliana, a quienes les deseamos lo mejor en todos sus planes futuros. No tenemos duda de que continuarán desempeñándose con la misma excelencia siempre. Enhorabuena y adelante”, puntualizó.